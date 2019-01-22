被富豪騙婚、和萬梓良離婚 恬妞談前夫嘆「一生最失敗」

恬妞事業順遂，卻經歷2段失敗婚姻。(圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

60歲金馬影后恬妞演藝事業表現亮眼，但感情方面卻經歷2次失敗婚姻，近日她接受專訪，談到前夫萬梓良，無奈嘆是人生的遺憾，「我一生最失敗的是，可以讓全世界的人快樂，只有一個人做不到，就是萬梓良。」

恬妞第一段婚姻閃嫁交往2個月印尼富豪葉聰豪，不過新婚當天才知道對方已婚，有多個老婆和子女，她接受香港《蘋果》專訪，回想這段過往，直呼「太恐怖」，更說「一生的罪已經在印尼受完」，2人育有一女朱曉彤（已改名朱宇豐），她忍2年後，仍以離婚收場。

之後她回香港邂逅萬梓良，被對方演技吸引，覺得他很「酷」，坦承「我是喜歡電影裡的他」，加上不忍女兒沒有爸爸，決定再婚，不過4年後就因個性不合離婚，現談到前夫萬梓良仍語帶遺憾：「我一生最失敗的是，可以讓全世界的人快樂，只有一個人做不到，就是萬梓良。」她也說萬梓良不浪漫，但很有心，總是將工作事業放在第一。

雖然夫妻緣盡，再見還是朋友，當年萬梓良也相當疼愛她的女兒，而前夫多年來對女兒不聞不問，就像人間蒸發。經歷2次失敗婚姻，恬妞現沒打算再找個伴，專心照顧父母和女兒，而女兒也相當能幹，從事洋酒及雪茄生意，讓恬妞相當自豪︰「我是苦盡甘來，女兒是我唯一的驕傲。」

(中時電子報)

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