挺中國史課綱公投 民眾寄百份提案連署書

2019年01月22日 09:36 旺報 簡立欣

恢復中國史公投第一階段進入倒數計時！公投發起人、嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，有民眾一次寄來100份提案連署書，有學生每天跑到眷村發送提案連署書，「千里送鵝毛，我非常感動！」相較之下，很多學中國史的學者袖手旁觀，讓他不禁感慨「仗義每多屠狗輩」。

恢復中國史課綱公投第一階段連署熱烈響應中。根據規定，如果要讓公投綁上2020年總統大選，第一階段必須有大約2000人在2月初之前連署，做為共同提案人，才能夠送審，並進入第二階段正式連署。

吳昆財表示，此前每天都會收到連署書，還獲得重量級學者中研院士何大安、成功大學水利及海洋工程學系教授高家俊，以及專長中國史的中正大學歷史系榮譽教授雷家驥、專長台灣史的輔大歷史系退休教授尹章義等支持。

不過更讓吳昆財感動的是，有民眾親自跑到嘉義大學找他，表示願意幫忙製做懶人包；有一家七口全部簽好連署書寄來；台南一對夫妻年事已高，寫信來請他寄連署書給他們；有民眾寄來100份提案連署書、學生每天跑到嘉義市經國新城發送連署書等等，讓他感動得直說：「十步之內必有芳草！這證明我們做的是對的事情。」

不過他也感嘆，相較之下歷史學者參與的人數較少，某日他和一群師友聚餐，滿桌都是學中國史的同行，連署的比例卻不高，「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人，所言不虛。」

去年8月13日，教育部課審大會通過將12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。不過早有許多歷史學者不滿地表示，新課綱裡所謂的東亞史根本經不起檢驗，與真正的東亞史毫無關係；相較之下，台灣史從一個章節，變成一本書，現在又把中國史「作掉」，都是為了去中國化。

(旺報 )