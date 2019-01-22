逢韓必反！他嗆：這群想選舉刷存在感的人 正盡情消費韓

高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後積極振興觀光，高市觀光局也邀請名人擔任觀光大使。日前傳出有被邀請人在新聞曝光後才知情，律師林智群便發文諷刺高市府。對此，前國民黨立委孫大千直言，與其說高市府刻意消費名人，還不如說這一群想要選舉的人或想刷存在感的人，正在盡情徹底的利用和消費韓國瑜！

高市觀光局4月預定代言人為歌手鄧紫棋，鄧的經紀人卻稱目前都沒有收到消息。對此，律師林智群在臉書上嘲諷，若如此，不如說5月喬丹、6月梅西、7月英國女王、8月川普，「反正你們從來也不會問過別人」。

對此，孫大千在臉書發文指出，對於這一群「逢韓必反」的人來說，不管韓國瑜做什麼，他們永遠看不順眼。他指出，高雄市觀光局為振興高雄旅遊產業，計劃邀請多位名人擔任觀光大使，「既然是規劃名單，在這麼短的時間之內，當然不可能一一完成諮詢。就算是禮數不周，也不是犯下什麼滔天大罪，有必要這麼大驚小怪嗎？」

此外，他說能被高雄市政府邀請擔任城市的觀光大使，應該都是一種肯定和榮耀，就算還來不及徵詢意願，也不至於認為受到輕視侮辱。「因此，恐怕還輪不到這一群唯恐天下不亂的人，出頭來伸張正義吧？」

孫諷刺表示，與其說高雄市政府刻意消費名人，還不如說這一群想要選舉或想刷存在感的人，正在盡情徹底的利用和消費韓國瑜吧！

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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