黃國昌下台氣噗噗？輔選「全軍覆沒」還嗆遭空襲

立委黃國昌。（本報資料照片）

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中時電子報

時代力量黨主席黃國昌昨(21)凌晨在臉書發文，表示「卸下黨務」，並於當日上午在立法院舉行記者會，正式宣布辭黨主席、未來也不再競選黨主席。黨內人士卻爆料，同黨立委林昶佐自1月12日首次黨員大會憲章修正後，便不斷發動網軍攻擊黃；林則回應，此為散播不實謠言，自己與時代力量無論過去未來，都沒有也不會有網軍。

被稱為「戰神」的黃國昌，自去年底九合一大選後，便倍感艱辛。原先領導風格已受爭議，再者友柯、黑柯路線鬧內鬨；大選後時代力量成績亮眼，40席中勇奪16席，卻都不是黃國昌輔選的！其中林昶佐輔選豐碩，堪稱這次時代力量大捷的猛將。此後，黃的去留與誰適任黨主席，一直是黨內外的焦點。

據《TVBS新聞網》報導，21日才宣布辭去黨主席，馬上「網內互打」傳聞就甚囂塵上，劍指林昶佐「空襲」黃國昌。雖林直斥傳聞，表示一切都是捏造事實、散布不實謠言，並直言這已經不是第一次了，卻也不禁讓外界聯想起，一直以來時代力量的內部矛盾，與種種齟齬。也引人推測，究竟去年底九合一大選的「全軍覆沒」，是否重創黃的黨主席領導威信？身為太陽花與時代力量的領導者，黃素來被支持者追捧為「戰神」，如今戰神是否也面臨難以提槍再戰的窘境？

至於黃國昌，昨在請辭記者會上，宣示：「時力是民主政黨，不是一人政黨。」也與過去對時代力量「國運昌隆」的諷刺，相形呼應。

(中時電子報)

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