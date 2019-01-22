開戰？柯P嗆段宜康：把曲棍球吞下去再問問題

「喊獨立又在陸做生意」 柯嗆:最討厭這種人
友善列印
中時
、影音編輯/
對於段宜康要求指名道姓說清楚，到底是誰在中國做生意，不要含沙射影。柯文哲22日受訪時回嗆，要段把曲棍球吞下去再講。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲用「強盜說」比喻美中台三方關係引發熱議，民進黨立法委員段宜康21日在臉書撰文批柯，柯文哲昨回擊「不要談獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」；段宜康隨後要求柯文哲不要含沙射影，講清楚是誰一邊在大陸做生意一邊喊獨立，柯今早受訪時相當不耐煩、不願理會，最後忍不住嗆說：「叫他把曲棍球吞下去再問！」

媒體今問柯文哲，段宜康要他針對昨天的發言，講清楚是誰、不要含沙射影。柯不耐回應：「叫他先吞曲棍球再發問」；媒體追問，段認為在影射新潮流的人？柯文哲又說，那是他對號入座，管他的，還是一樣，叫他把曲棍球吞下去再發問。

媒體再問，民進黨不喊台獨，但又不要九二共識？柯文哲說，應該問蔡英文，怎麼會問我？這番發言，形同與新潮流「開幹」？柯文哲僅說，段宜康跟新潮流也沒有等號啊。

面對媒體持續追問，柯文哲最後更直接說，2018年民進黨大敗，韓流是一個很大的原因，誰把韓流搞出來的？「叫他回去吞曲棍球，是真的！」

引發關注的是，「強盜說」也被網友批評，過去柯文哲曾在文章中喊獨立，2014選前也稱自己是墨綠，如今發言卻被主張統一的新黨人士王炳忠認同，是否也象徵立場的改變？柯文哲強調，作為一個台灣人，有台灣人的想法，作為一個台北市長，有他該盡的責任，墨綠是他的出身，是228家族，有他的意識形態跟他的想法，但作為台北市長有他該盡的責任。

(中時 )

禁漁6年擋不住了？　漁業署欲放寬「紅火心捕撈」遭質疑
黃國昌下台氣噗噗？輔選「全軍覆… 陳思宇沒大咖助陣 柯P：沒有黨哪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。