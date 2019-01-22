開戰？柯P嗆段宜康：把曲棍球吞下去再問問題

2019年01月22日 09:50 中時 張潼 、 鄧博仁 、影音編輯/ 郭佩凌 、影音編輯/

對於段宜康要求指名道姓說清楚，到底是誰在中國做生意，不要含沙射影。柯文哲22日受訪時回嗆，要段把曲棍球吞下去再講。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲用「強盜說」比喻美中台三方關係引發熱議，民進黨立法委員段宜康21日在臉書撰文批柯，柯文哲昨回擊「不要談獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」；段宜康隨後要求柯文哲不要含沙射影，講清楚是誰一邊在大陸做生意一邊喊獨立，柯今早受訪時相當不耐煩、不願理會，最後忍不住嗆說：「叫他把曲棍球吞下去再問！」

媒體今問柯文哲，段宜康要他針對昨天的發言，講清楚是誰、不要含沙射影。柯不耐回應：「叫他先吞曲棍球再發問」；媒體追問，段認為在影射新潮流的人？柯文哲又說，那是他對號入座，管他的，還是一樣，叫他把曲棍球吞下去再發問。

媒體再問，民進黨不喊台獨，但又不要九二共識？柯文哲說，應該問蔡英文，怎麼會問我？這番發言，形同與新潮流「開幹」？柯文哲僅說，段宜康跟新潮流也沒有等號啊。

面對媒體持續追問，柯文哲最後更直接說，2018年民進黨大敗，韓流是一個很大的原因，誰把韓流搞出來的？「叫他回去吞曲棍球，是真的！」

引發關注的是，「強盜說」也被網友批評，過去柯文哲曾在文章中喊獨立，2014選前也稱自己是墨綠，如今發言卻被主張統一的新黨人士王炳忠認同，是否也象徵立場的改變？柯文哲強調，作為一個台灣人，有台灣人的想法，作為一個台北市長，有他該盡的責任，墨綠是他的出身，是228家族，有他的意識形態跟他的想法，但作為台北市長有他該盡的責任。

(中時 )