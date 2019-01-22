中市天津年貨大街將開跑 警方實施交通管制

台中市警二分局實施交通管制疏導圖。（張妍溱翻攝）

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台中市天津路年貨大街將開跑，自1月25日至2月4日在天津路2段封街辦活動，聚集服飾、年菜年貨、寢具等約300多個攤位。營業時間從中午12點到晚間11點。避免民眾採買年貨造成周邊交通壅塞狀況，市警二分局將實施交通管制疏導，維護轄區交通秩序。

年貨大街時間：平日(（周一至周四）13時至23時，假日（周五、週六、周日）及連續假期11時至23時30分，計11天活動採封街方式舉辦，為避免塞車之苦，市警二分局呼籲民眾進入活動會場可搭乘大眾公共運輸交通工具，相關疏導管制措施及停車資訊如下。

一、封閉路段：天津路2段（中清路至梅川西路，不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口）。

二、活動交通管制時間：

（1）1月24日15時至23時止。

（2）1月25日至8時至23時30分止。

（3）1月26日至2月4日（平日）13時至23時、假日11時至23時30分時止。

（4）2月5日0時至6時止（視情況狀提早或延後）。

三、兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行。

1月24日（活動前一日）15時開始進行封路管制及車輛疏散，年貨大街封閉路段鄰近各路口均有設置公告，提醒用路人提前改道。

天津商圈年貨大街採封街方式舉辦，除於封閉路段周圍運用警力及義交實施交通疏導，以管制會場周邊車流、避免壅塞回堵；另規劃專責警力加強會場沿線違規（併排）停車加強取締，避免影響行車動線及車流順暢。

(中時 )

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