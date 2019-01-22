罕見「脊柱旁感染」引發敗血症險些喪命

2019年01月22日 10:04 中時 陳世宗

張廸生院長建議，民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症而有遺憾！（陳世宗翻攝）

54歲從事粗工的李姓病患，近月飽受背痛及坐骨神經痛，患者表示以往只要休息足夠狀況會好轉，偶而也會到中醫針灸或拔罐而獲得改善。近期背部疼痛加劇，甚至腰桿無法挺直、痛到寸步難行，至大甲李綜合醫院神經外科就醫；經張廸生院長判斷他的疼痛指數八分，建議要住院觀察，原先病患不肯辦理住院，回家後沒多久還是痛到不行趕緊掛急診。

張廸生院長說，經驗尿抽血檢查，李姓病患的體溫微高(37.8度C)，血糖值、白血球及發炎指數CRP15.64mg／dl(正常值應小於1)都偏高，且膽紅素1.98mg／dl有黃疸現象，透過X光片發現患者第四、五節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，MRI也發現炎性反應，張院長認為病情不單純，若只是背痛，應不會出現嚴重的發炎反應以及黃疸。

張廸生指出，如果沒有發燒發炎反應，多半會先以抗生素治療，但李姓病患的病情罕見，研判要立即開刀，否則會有危及性命之虞。果真開刀時在第四、五腰椎左邊脊柱旁發現膿瘍且有感染合併漸進性敗血症，於是先做後位腰椎微創減壓術以及膿瘍清創，傷口清乾淨後，再做骨內固定及骨融合手術。

李姓患者術後的白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，出院前肝功能及血糖值均恢復正常，住院將近十天病情好轉，已順利出院。

張廸生說，脊柱旁感染好發部位在椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間以及周邊軟組織，盛行率在骨頭肌肉骨髓炎中約佔4％，發生原因主要由其他部位的血行擴展導致，常見的可能危險因子包括泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病以及藥物成癮者等。

患者通常會出現局部脊椎疼痛、局部肌肉收縮、反覆發燒、發炎指數及白球血值上升等情形；通常會先以抗生素治療，若疼痛指數沒有改善且運動功能變差，則會建議開刀手術治療，此案例因有感染現象，擔心引發敗血症，故決定立即開刀處理。

張廸生院長建議，民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症而有遺憾；手術後也應觀察是否仍有發燒情形，也應遵照醫囑好好用藥。

(中時 )