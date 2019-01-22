駐日人事變動不符期待？外交部：媒體刻意製造矛盾

2019年01月22日 10:08 中時 楊孟立

媒體報導我與日本關係緊張，駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。對此，外交部今天表示，若干媒體對對日人事安排之臆測與未查證之不實報導，刻意製造矛盾，深表遺憾。

外交部指出，蔡前主秘長年從事對日事務，前曾多次駐日，並曾擔任台日關係協會秘書長一職多年，嫻熟台日關係且日本人脈豐沛。外交部特商請蔡前主秘以政務公使身分派駐日本代表處擔任副代表，以協助謝大使處理對日工作。

此外，駐橫濱分處處長陳桎宏於今年1月中旬屆齡退休，處長一職由僑務組組長王東生暫代，並規劃由台日關係協會祕書長張淑玲接任，亦已核定。鑒於監察院目前就日本關西風災案進行約詢，為示對監察院的尊重，張秘書長將嗣本案告一段落後再行赴任，秘書長遺缺則規劃由郭仲熙副代表接任。

外交部強調，上述相關人事調整均經吳部長與駐日謝大使充分交換意見，並秉持專業經驗及適才適所等考量，可以說是目前對日工作最佳的人力組合，可以預期將可在進一步深化台日關係上發揮最大戰力。

外交部重申，台灣國際處境艱難，外交工作亟需不分黨派的支持及外交團隊的密切合作。攜手合作全力推動各項外交工作尚且不及，卻有相關媒體針對國安高層及駐日謝大使的工作關係進行不實報導，意圖撕裂外交團隊，實不可取。外交部籲請社會各界明智理性，體認台灣面臨的外交處境，並給予外交團隊強而有力的支持。

(中時 )