NBA》厄文8抄截創生涯最佳 綠衫軍澆熄熱火

2019年01月22日 10:10 中時電子報 黃邱倫

近況火燙的塞爾提克主控厄文，今天在主場砍進26分，還貢獻了生涯單場最佳8次抄截，率領綠衫軍在主場107比99澆熄了熱火的反撲氣焰。

3🔁13 pic.twitter.com/kLwACKPo7t — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年1月22日

厄文先前單場最佳抄截次數是7次，出現在2016年12月25日耶誕大戰，當時厄文與詹姆斯聯手在主場109比108險勝勇士，他繳出25分、6籃板、10助攻與7抄截的全能成績單。

此役，雙方在上半場打得難分難解，塞爾提克第三節發動37比18攻勢取得19分領先優勢，來犯的邁阿密大軍雖在第四節追到5分落後差距，可惜為時已晚，最終還是以8分之差告負。

厄文最近4場火燙得不得了，平均投籃命中率近六成，而且三分球25投14中，命中率高達56%，3場雙十表現，塞爾提克在他的強勢演出下輕鬆摘下4連勝。

除了厄文外，荷福德16分、12籃板、3阻攻，塔圖19分、6籃板，馬可斯莫里斯17分，戈登海沃德前役因老婆待產而缺陣，此役歸隊僅得7分。

本季結束後將退役的韋德，替補上陣攻下18分，老將雄風猶在。熱火逆襲不成之後，22勝23敗，勝率跌破五成，東區戰績暫居第七，面臨保八危機。

(中時電子報)