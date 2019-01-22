看、轉、摸！內政部提3招 快速辨別身分證真偽

友善列印
中時

近來檢調機關發現多起國民身分證偽造案件幾可亂真!內政部特別提醒民眾，可採用「看、轉、摸」3招快速辨識身分證真偽，以避免受騙上當。此外，若偽造或冒用身分證，造成公眾或他人損害，依法可處5年以下有期徒刑、或50萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

內政部表示，國民身分證具有多項防偽辨識設計，民眾可用3招簡單快速辨別真偽。第1招「看一看」，透光觀察身分證是否有明暗層次分明的玉山、內政部部徽及台灣水印；第2招「轉一轉」，輕轉身分證，可以看到照片下方透明視覺變化裝置有放射狀漸層變化台灣圖案；第3招「摸一摸」，用手指觸摸身分證正面內政部印信圖案右側的「透明台灣外形輪廓圖案」，會有凸起感覺。

內政部另指出，近期發現的偽變造身分證擬真程度極高，但仍可被辨識出來。例如，真品身分證透光觀察可看到微細光孔組成的「台灣圖案」，背面平視無穿孔痕跡，但偽造身分證背面臺灣圖案平視有明顯穿孔痕跡。

真品身分證透光看時會有「台灣」米粒水印、對比鮮明之「內政部部徽」白水印及明顯層次分明之玉山，但偽造身分證則無「台灣」米粒水印及「內政部部徽」白水印。

真品身分證透光檢查紙張之安全線，有枕木窗式效果、完整反白的「TAIWAN」字樣微小字之不透光安全線，但偽造身分證透光檢查安全線無枕木式效果，且安全線品質粗糙不完整。

內政部強調，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，會觸犯戶籍法第75條規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。此外，戶政機關和相關機關已經建立雙向通報機制，一旦發現不法情事，將函送警察機關偵辦，即時防範偽冒用國民身分證的不法行為。

隨科技技術與卡片材質發展技術不斷演進，近來不法之徒鑽研偽變造國民身分證手法日益精細，防偽技術實須與時俱進，所以，目前正在進行國民身分證換發規劃，新一代數位身分證材質採塑膠卡，卡體防偽較紙本身分證更強，可透過晶片辨識卡片真偽，具有防篡改、複製及電子小偷功能，加強保障民眾身分財產安全，並有效杜絕不法情事發生。

最後，內政部表示，民眾如果遺失身分證，請立即親自撥打1996內政服務熱線，或電洽全國任一戶所辦理掛失，並儘速至全國任一戶政事務所補發國民身分證。

(中時 )

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