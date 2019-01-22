綠黨王浩宇分析台灣軍力勝德國 網酸：腦容量如草履蟲

2019年01月22日 10:22 中時電子報 邱珮畇

桃園中壢綠黨議員王浩宇時常語出驚人博版面，他日前又在臉書分析台灣軍力勝過德國、以色列。並說地對艦的雄三飛彈，更是全球最強的防艦飛彈，只要短短幾秒內就能殲滅中國航空母艦。文章被轉發後，大陸網友酸「王浩宇腦容量充其量就是草履蟲的大小。」、「王浩宇智商補足以後也是天才啊」。

王浩宇網路聲量高，並有意投入2020中壢立委選舉，但他的網路聲量多半都是負面新聞，日前他又在臉書消費韓國瑜，稱「建議在聯絡簿、金紙跟米的外包裝上印上韓國瑜跟李佳芬，也順便印一下韓冰好了，這樣還能拿來網拍ＸＤ」，遭外界砲轟，事後表示是在「諷刺過去花蓮縣長傅崑萁的做法，提醒韓國瑜不要步上造神後塵。」

王浩宇20日時再度發文，「什麼？台灣軍力比德國強？」，他說，根據瑞士信貸發表最新軍力強度指數，台灣的綜合軍力在全球排名第13名，超過以色列、德國、加拿大、澳洲等國，「只要能補足潛艦數量不足的缺口，甚至能成為全球10大軍事強國」。

他表示，以最重要的防禦能力來說，國軍擁有7700枚以上的飛彈，讓台灣海峽成為全球防空飛彈密度最高的地方，地對艦的雄三飛彈，更是全球最強的防艦飛彈，只要短短幾秒內就能殲滅中國航空母艦。渡海戰爭是最難打的戰爭，中共不但很難渡海佔領台灣，還會有幾十倍於台灣的犧牲。 「國外的軍武推演更顯示，台灣在沒有美國、日本外援的狀況下，甚至可以撐超過一年」。

據《聯合報》報導，去年外國軍事網站「全球火力」（Global Firepower）綜合軍事資源、自然資源、後勤、財政和地理特徵等領域共55項因素，計算戰力指數並進行排名，台灣排名第24名，低於德國、澳洲及以色列。

新聞被大陸網友經營的粉絲頁轉發後，網友狂酸「王浩宇 腦容量充其量就是草履蟲的大小」、「白癡，哪個國家補足軍力以後不是軍事強國」、「砍軍公教的錢還指望軍人替你們打仗？」、「傻了⋯叫傻子不要出來！亂世啊⋯⋯」、「别吵，嘴炮最厲害。秒殺一切。」、「阿米巴原蟲的腦袋」、「唉......人家一年的軍費已經是1兆人民幣，這個王xx的腦袋怎麼還選的上議員」、「帶去 驗尿 驗血 是否有服用 毒品」、「先把操作潜艦的水兵募齊了再說吧！」、「王浩宇智商補足以後也是天才啊」。

(中時電子報)