拳擊》菲律賓戰神被打傷 疑似視網膜剝離

帕奎奧(右)以大差距判定擊敗WBA拳王布朗納。（美聯社資料照）

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中時電子報

「菲律賓戰神」帕奎奧(Manny Pacquiao)上周末以40歲之齡在賭城輕鬆打敗29歲拳王布朗納(Adrien Broner)，摘下WBA次中量級冠軍。證明即使年屆不惑，他仍是世上最強的男人之一。不過帕奎奧比賽中左眼受傷，恐失去部分視力。

《紐約每日新聞》報導，帕奎奧出現疑似視網膜剝離的症狀，他拳賽結束後跟朋友下棋時就抱怨左眼疼痛看不清楚，隔天早上感覺像是「視野被遮住了」。帕奎奧該場比賽被打中50拳，賽後左眼腫脹，眼眶還被布朗納的拳套刮傷。

布朗納擅長打反擊拳，即使命中數不多，傷害也可能不小，他有幾拳成功命中帕奎奧臉部。然而帕奎奧在場上有如猛獸，出拳次數568次(命中112拳)幾乎是布朗納的兩倍，即使受了傷也像沒事一樣，打得布朗納招架不住。

面臨職業生涯可能報銷，加上洛杉磯的住房又被竊賊入侵，帕奎奧本人似乎全不在意，還是照計畫去球場觀看NBA勇士對湖人的比賽。帕奎奧還很想跟梅威瑟(Floyd Mayweather)來場重賽，只是梅威瑟一方突然安靜下來。

帕奎奧職業賽累積61勝7敗2和，曾是橫跨4個量級的世界拳王，20年來早已是菲國民間英雄，選舉無往不利(現任參議員)，獲得總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)大力支持，可望於2022年出馬競選總統，那時候他反正也沒空打拳了。

(中時電子報)

菲國民眾在戶外觀看帕奎奧的拳賽直播。（美聯社資料照）
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