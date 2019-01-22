吳謹言趴地哭吼沒眼淚挨轟 于正搬出張曼玉力挺

2019年01月22日 10:30 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

吳謹言趴地哭吼沒眼淚挨轟。(圖／翻攝自微博)

于正發長文護航吳謹言。(圖／翻攝自微博)

「延禧」班底回歸！吳謹言新劇「皓鑭傳」終上檔(影／中天新聞)

由《延禧攻略》原班人馬聶遠、吳謹言主演的《皓鑭傳》19日開播，剛開始就下猛藥，一連串超虐劇情，吳謹言飾演的皓鑭先是被誣陷，又看到媽媽被推進井裡淹死，激動趴倒在地上痛哭大喊，但卻沒留一滴淚，遭網友酸演技「很假」，製作人于正21日在微博發長文談表演，護航吳謹言。

吳謹言在戲裡因為目睹媽媽被丟進深井淹死，悲痛萬分痛哭，卻沒留下半滴淚，于正解釋通常人遇到這種情況是不會哭的，因為大腦來不及也不願接受這樣的訊息，只能乾嚎反抗，他更舉例張曼玉在《甜蜜蜜》中，看到曾志偉屍體是先笑了才哭，「因為悲傷是需要時間去傳遞的，哭是我們預設的，但沒有哭才是當事者最直觀的表達」。

于正也說自己無意反駁觀眾的意見，但不探討清楚「什麼是好的表演」，表演就會完全淪喪，他也坦言吳謹言的表演有很多毛病，這跟閱歷及經驗有關，不過比起《延禧攻略》來說，已經進步很多，「于正可以被侮辱，《皓鑭傳》可以詆毀，吳謹言可以被黑，但是表演不行，這是我們對這個行業最後的尊重」。

有網友回應「我們看電視還不能評價她的演技嗎？」于正表示：「當然可以，請客觀！」不少網友力挺他，認為吳謹言演技確實進步很多，也很努力了，不過也有人酸他「又碰瓷張曼玉，配嗎？」、「我靠她（指吳謹言）憑啥能跟張曼玉比」。

(中時電子報)