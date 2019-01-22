33.2萬大學生修過程式設計 今年要達50％

2019年01月22日 10:41 中時 林志成

在網路科技時代，如何跟電腦溝通相當重要，因此學生有必要學習程式語言。教育部推動大專院校學士班學生修讀程式設計相關課程，已由104年的15％，逐年提升至106年的31.6％及107年40.99％，期於108年達到50％。

根據2016年世界經濟論壇研究報告指出，許多職場上的工作將因人工智慧的進步而消失，而10多年後職場上的工作型態，有65％目前都還尚不存在，但可以確信的是，這些新工作型態都會需要擁有相當程度的資訊科技知能方能勝任。

因應全球資訊人員需求與程式基礎教育趨勢，全面培育國民程式邏輯思維是厚植我國資訊國力、促進數位經濟發展的重要政策方向，行政院將培育國民邏輯運算思維列為促進數位經濟發展之重要政策方向，期待108年全國大專校院學士班學生修讀程式設計課程人數達50％。

為促進我國數位經濟發展，教育部於106年推動「教學創新試辦計畫」、「技專校院教學創新先導計畫」，並於107年納入「高等教育深耕計畫」計畫，以經費挹注各校開設程式設計相關課程，並輔以「推動大學程式設計教學計畫」跨校協助機制，以分年達成行政院所定大專校院學士班修讀程式設計相關課程學生比例30％、40％、50％目標。

教育部補助政大等13校執行「推動大學程式設計教學計畫」，以跨校計畫團隊支援各校教學，提升大專校院非資訊領域程式設計教學品質，鼓勵各校制訂程式設計教育的推動策略與非資訊領域學生的修習課程地圖，確保各校程式設計相關課程的永續發展，有效提升學生參與數位經濟的基本能力。

根據統計，107學年上學期，計有145所大專校院(610個教學單位)開設3130門與程式設計議題相關課程，共計14萬2722人次修讀課程。經教育部計畫經費及跨校團隊支援協助，到107學年第1學期，大專校院學士班學生已有約33萬2000餘人，在學期間曾經修習程式設計相關課程。

(中時 )