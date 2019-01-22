盧秀燕籲林佳龍：實現他的理念 全額補助山手線

2019年01月22日 11:20 中時 盧金足

山手線愈演愈烈，交通部長林佳龍還為此宣示「我是台灣的交通部長」，強調要照遊戲規則來，但也引發「卡盧」之議。對此，台中市長盧秀燕22日表示，按照《鐵路法》，毛治國在擔任交通部長時，台中市這十年最重大建設，鐵路高架化即是中央全額補助，所以如果只有山手線不是全額補助，要由地方來幫忙出錢，市議會、市民應該不會同意，也向林佳龍喊話，在他的位置上，實現他擘畫的理念。

盧秀燕今天在市政會議前受訪時表示，山手線興建工程，連交通部長林佳龍在台中市長四年任內都沒有蓋起來，她相信也是因為經費所苦，既然已經高升到當交通部長的話，相信他一定會遵照《鐵路法》，能夠在他自己的位置上，實現他的理念，全額補助台中的山手線。

盧秀燕指出，山手線計畫是交通部長林佳龍擔任台中市長時所提的，相信做得很不錯，對台中市建設有益，因為鐵路是中央鐵路，她也提及今天看到一篇讀者投書，內文提到按照《鐵路法》，鐵路是中央的財產，所以全台灣的鐵路應該由中央興建。

她表示，過去林佳龍在台中市長任內一直沒有辦法把山手線蓋起來，應該也是為經費所苦，既然他現在高升去當交通部長，我相信他一定會在他的任內實現這樣的計畫，全額補助台中市，讓山手線早日興建，實現他當初為台中市所擘畫的建設。

盧秀燕也表示，毛治國擔任交通部長的時候，台中的鐵路高架化就是全額補助，全額立體化、全額高架，鐵路通通由中央興建，台中市這十年最重大的建設「鐵路高架化」也是由中央全額補助，如果只有山手線不是全部補助，要由地方幫忙出錢的話，我想市議會、市民應該不會同意。

對林佳龍從中央建議台中市政府盡速提出新計畫，盧秀燕說，「我相信他是用意良好，希望這個建設能夠趕快興建起來，出發點都是希望台中市有這樣的建設」，基本上這個建設是他一手擘劃出來的，相信他一定會更關心，我們可以理解這樣的想法。

(中時 )