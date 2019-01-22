穩定招生力抗少子化海嘯 中華醫大年終最高3個月

2019年01月22日 10:40 中時 曹婷婷

少子化，大學招生面臨嚴峻考驗，中華醫事科技大學實施績效管理，成效頗佳，連續4年教職員獎金最高可領3個月，創下教育界年終獎金最高領3個月的紀錄，平均每人1.5個月，校長曾信超強調，績效考核帶動校務發展新生註冊率在台南地區私立大學院校高居第3名。

打破教育界年終獎金「吃大鍋飯」，有沒有做事都領一樣的傳統發放方式，讓績效好的同仁受到更大的肯定。曾信超表示，績效考核彈性年終的推動，不僅帶動全體同仁積極投入校務的士氣，更讓學校在少子化的高教海嘯衝擊下站穩腳步，學生註冊率在台南地區的私立大學院校中擠進前3名，休退學人數也明顯降低。

曾信超今天偕同主管及今年績效考核第1名的視光系教職同仁對分享成果。曾信超表示，工研院在張忠謀擔任院長時以企業化經營績效管理實施彈性年終獎金，讓工研院脫胎換骨，技術移轉績效佳，還培植台積電、聯發科等半導體公司，創造台灣經濟奇蹟。

因此，他接任中華醫大校長後也仿照企業化經營績效管理的概念，首創全國教育界彈性年終獎金制度，確實改變學校的文化，也提升教職員工積極投入校務，讓學校各方面的發展更上軌道。

曾信超指出，這幾年受到少子化的影響，大學院校的招生和校務經營陷入前所未有的困境，少子化帶來的高教海嘯讓不少學校危機四伏，中華醫大至今仍維持極高註冊率，107學年度新生註冊率達77.19％，在台南地區私立大學院校高居第3名，當各校為因應少子化紛紛提出減招，華醫不但沒有減招還能交出好成績，歸功於績效考核年終制度推動。

整體績效考核評比下，視光系績效排名第1名，該系教職同仁年終獎金各系之冠，平均超過1.65個月。

(中時 )