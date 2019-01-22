穩定招生力抗少子化海嘯 中華醫大年終最高3個月

中華醫事科技大學連續4年教職員獎金最高可領3個月，平均每人約1.5個月。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

少子化，大學招生面臨嚴峻考驗，中華醫事科技大學實施績效管理，成效頗佳，連續4年教職員獎金最高可領3個月，創下教育界年終獎金最高領3個月的紀錄，平均每人1.5個月，校長曾信超強調，績效考核帶動校務發展新生註冊率在台南地區私立大學院校高居第3名。

打破教育界年終獎金「吃大鍋飯」，有沒有做事都領一樣的傳統發放方式，讓績效好的同仁受到更大的肯定。曾信超表示，績效考核彈性年終的推動，不僅帶動全體同仁積極投入校務的士氣，更讓學校在少子化的高教海嘯衝擊下站穩腳步，學生註冊率在台南地區的私立大學院校中擠進前3名，休退學人數也明顯降低。

曾信超今天偕同主管及今年績效考核第1名的視光系教職同仁對分享成果。曾信超表示，工研院在張忠謀擔任院長時以企業化經營績效管理實施彈性年終獎金，讓工研院脫胎換骨，技術移轉績效佳，還培植台積電、聯發科等半導體公司，創造台灣經濟奇蹟。

因此，他接任中華醫大校長後也仿照企業化經營績效管理的概念，首創全國教育界彈性年終獎金制度，確實改變學校的文化，也提升教職員工積極投入校務，讓學校各方面的發展更上軌道。

曾信超指出，這幾年受到少子化的影響，大學院校的招生和校務經營陷入前所未有的困境，少子化帶來的高教海嘯讓不少學校危機四伏，中華醫大至今仍維持極高註冊率，107學年度新生註冊率達77.19％，在台南地區私立大學院校高居第3名，當各校為因應少子化紛紛提出減招，華醫不但沒有減招還能交出好成績，歸功於績效考核年終制度推動。

整體績效考核評比下，視光系績效排名第1名，該系教職同仁年終獎金各系之冠，平均超過1.65個月。

(中時 )

33.2萬大學生修過程式設計 今年… 陳文茜消費拚觀光 曝韓國瑜見她…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。