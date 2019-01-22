我駐日副代表遭撤換 江啟臣轟：該換的不換 不接地氣！

友善列印
中時

我駐日人事將異動！媒體報導，我與日本關係趨於緊張，如今傳出駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。對此，國民黨團總召江啟臣22日直言，該換的不換，「最不接地氣的人事任命！」

江啟臣指出，駐日大使謝長廷任內經常「關心」國內政治，臉書貼文「評論」在野黨，堪稱史上最不務正業的駐日代表；又燕子颱風讓外交部和駐日單位顏面盡失，大阪辦事處處長蘇啟誠更因此輕生，監察院立案調查、立法院組成調閱小組，該被檢討的應該是代表謝長廷，但蔡政府竟然是撤換副代表，這是什麼邏輯？

江啟臣又說，大使代表國家元首，負責與駐在國政府溝通、傳達政府意思，而一名駐日代表經常請公假回台參與國內選舉事務，「一個自毀駐外單位官箴的代表，竟然繼續安然無恙、高枕無憂？這樣是在接地氣嗎？」

江啟臣說，以蔡明耀職業外交官的經歷，又是知日派，且曾派駐史瓦帝尼擔任大使，資格應足以擔任駐日代表一職，為什麼該換的不換，卻要破壞人事慣例撤換副代表？「同為政治任命，謝長廷代表這麼關心國內事務，這麼愛台灣，蔡英文就讓他回國吧！」

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

盧秀燕籲林佳龍：實現他的理念 … 12個月份的我出爐了!許淑華秀完…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。