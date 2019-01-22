我駐日副代表遭撤換 江啟臣轟：該換的不換 不接地氣！

2019年01月22日 10:48 中時 楊佳穎

我駐日人事將異動！媒體報導，我與日本關係趨於緊張，如今傳出駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。對此，國民黨團總召江啟臣22日直言，該換的不換，「最不接地氣的人事任命！」

江啟臣指出，駐日大使謝長廷任內經常「關心」國內政治，臉書貼文「評論」在野黨，堪稱史上最不務正業的駐日代表；又燕子颱風讓外交部和駐日單位顏面盡失，大阪辦事處處長蘇啟誠更因此輕生，監察院立案調查、立法院組成調閱小組，該被檢討的應該是代表謝長廷，但蔡政府竟然是撤換副代表，這是什麼邏輯？

江啟臣又說，大使代表國家元首，負責與駐在國政府溝通、傳達政府意思，而一名駐日代表經常請公假回台參與國內選舉事務，「一個自毀駐外單位官箴的代表，竟然繼續安然無恙、高枕無憂？這樣是在接地氣嗎？」

江啟臣說，以蔡明耀職業外交官的經歷，又是知日派，且曾派駐史瓦帝尼擔任大使，資格應足以擔任駐日代表一職，為什麼該換的不換，卻要破壞人事慣例撤換副代表？「同為政治任命，謝長廷代表這麼關心國內事務，這麼愛台灣，蔡英文就讓他回國吧！」

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(中時 )