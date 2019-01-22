說好的去核？北韓未公開飛彈基地曝光了

華府智庫「戰略與國際研究中心」21日發布報告發現，北韓實際上還有20座未對外公開的彈道飛彈發射井，其中一處還為作戰基地。（圖取自CSIS推特）

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中時電子報

雖然川金二會已確定將於下月舉行，但華府智庫「戰略與國際研究中心」21日發布報告發現，北韓實際上還有20座未對外公開的彈道飛彈發射井，其中一處還為作戰基地。專家認為，這是北韓正在玩兩面把戲手段。

Sino-ri基地位於非軍事區北方212公里處，面積為18平方公里，對於發展核打擊發揮關鍵作用。

根據路透社與《南華早報》（South China Morning Post）報導，戰略與國際研究中心（CSIS）報告指出，這處Sino-ri飛彈作戰基地和部署在此的蘆洞飛彈（Nodong），提供作戰等級的核子或常規武器的先發制敵能力，符合推測的北韓核武戰略。

去年11月CSIS就曾發布報告說，估計北韓境內約有20個沒有公開的飛彈作戰基地，其中13個已獲辨識，並在其中部分觀察到保養和小幅基礎建設改善等活動。

CSIS報告表示，由於去年美朝非核化協議中，彈道飛彈作戰基地都被認為應該經過申報、核查和拆除，但北韓從未公開過Sino-ri基地，因此這裡「看來似乎沒有成為非核化談判的目標」。

Sino-ri基地位於非軍事區北方212公里處，面積為18平方公里，對於發展打擊南韓、日本、甚至美國西太平洋關島領土的彈道飛彈能力，發揮關鍵作用。

報告作者之一、曾任美國前總統小布希執政期間北韓事務的首席顧問的車維德（Victor Cha）說，北韓人不打算談判他們沒有公開的事，即使摧毀已公開的核設備，他們仍擁有所有作站能力，看起來他們正在「耍把戲」。

對此報導，白宮並未立即回應置評要求。

(中時電子報)

文章來源：Secret North Korean missile base Sino-ri found – and there could be 19 more, say researchers

文章來源：Report reveals an undeclared North Korean missile base headquarters

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