超霸氣！陸外館連三天嗆歐洲3國

2019年01月22日 10:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

超霸氣！三家大陸駐外使館接連反擊歐洲三國。在謝倫伯格在華被判死刑一案上，首先是大陸駐加拿大大使館拉開序幕，接著是駐西班牙使館的反擊。相較兩個使館面對的西方民主、人權的雙重標準，大陸駐瑞典大使館面對的是赤裸裸的謠言。駐外使館會如此大動作回擊，並不常見，但背後顯示是西方國家的偏見與傲慢。

據大陸媒體《参考消息》的報導，近來三陸駐外使館對加拿大、西班牙和瑞典的霸氣回嗆，對身處一線的外交官而言，並不常見。但駐外使館對外的外交反擊，背後顯示是西方國家的偏見與傲慢。

這場外交反擊，首先是由大陸駐加拿大使館拉開序幕。這也是中加兩國從孟晚舟事件、加拿大人謝倫伯格走私毒品案、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）遭陸當局拘留等事件，導致關係惡化後，大陸駐加拿大大使盧沙野首次接受中外媒體面對面採訪。

根據《参考消息》，對中加兩國近來的風雨，盧沙野坦言，「當前中加兩國發生的一系列不愉快的事情會不會對雙邊自貿進程產生影響，我認為這是必然的。說實話，中加雙方本來對推動自貿進程都持積極態度，而且進行了四輪探索性討論，解決了大部分分歧。但後來出現了一系列新的因素，對該進程造成了干擾和破壞，這些因素都不是中方造成的」。

對加國有人阻撓華為參與5G建設，盧沙野警告：「希望加政府和有關部門能夠做出明智的選擇。至於如果加政府禁止華為參與5G專案會有什麼後果，我不知道，但我相信肯定會有後果」。

對加拿大人謝倫伯格在華被判死刑一事上，1月17日，西班牙外交、歐盟與合作部發表聲明，對此案表示擔憂，更對康明凱和邁克爾·斯帕沃爾被拘押表示不安。

就在西班牙發出聲明的第二天，據《参考消息》的報導，駐西班牙使館也發出聲明回擊：深表不滿和難以理解！聲明更呼籲「西班牙方面尊重法治精神和中國司法主權，停止發表干涉中國司法的不負責任言論」。

相較駐加拿大和駐西班牙兩個使館面對的西方民主、人權的雙重標準，大陸駐瑞典大使館面對的是赤裸裸的謠言。《参考消息》指出，瑞典國防部下屬一位專家，在當地電視節目大肆宣揚「中國威脅論」，稱瑞典正面臨來自大陸日益增長的「安全挑戰」，表示北極站可能服務於大陸的軍事利益，他還稱，所有的中瑞民間合作最終都有可能「被中國軍事部門控制」。

對於近來瑞典政要及媒體虛假涉華言論，大陸駐瑞典大使館發言人發表談話指出：「此類論調沒有任何事實依據，純屬虛構炒作，是不負責任的」。更指出「這樣的主觀臆測別用有心，不攻自破」。

事實上，這位瑞典政要口中所指的北極站是大陸首個境外衛星站，由中科院遙感與數位地球研究所於2016年在瑞典建成，而此前瑞典空間研究中心（SSC）更是曾再三保證，北極站以及與大陸的合作具有純粹的民用特點。

(中時電子報)