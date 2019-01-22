四大超商自有支付時代 宣告全面啟動

2019年01月22日 11:06 工商 劉馥瑜

OK超商攜手台新銀，22日推出全新OKPay。(圖／業者提供)

OK超商強調，OKPay除了可在門市使用，連OKmini智能自動販賣機也可使用，並同步累積會員點數。(圖／業者提供)

歡慶OKPay上線，OK祭出多項好禮，有大杯熱拿鐵、點數3倍送等。(圖／業者提供)

搶行動支付大餅！繼全家MyFamiPay、萊爾富HiPay、統一超OPEN錢包後，OK超商宣布22日攜手台新銀行，推出自有支付工具「OKPay」，強調在全台實體門市及「OKmini」智能自販機皆可使用，在販賣機消費亦可同步累積會員點數。至此，四大超商自有支付工具時代，宣告全面啟動！

值得一提的是，台新銀行在四大超商中搶占3席，包括全家、萊爾富、OK自有支付工具，初期都與台新合作。不過，據了解，各家超商也在積極拓展新的合作銀行，增加可綁定信用卡之覆蓋率，讓使用人數更廣。

行動支付商機龐大，政府喊出2025年國內電子支付普及率要達9成，除了銀行積極卡位應戰，通路業者近兩年也狂推自有支付工具，從量販、百貨、藥妝到超商都想分一杯羹，預料2019年將是通路行動支付大混戰的一年！

OK指出，鑑於電子行動支付興起，民眾身上帶的現金越來越少，OK除了先前推出中信、國泰、台新等25家刷卡服務，也提供多樣化的電子錢包與電子票證支付方式，包含國際三大Pay、LINEPay、微信支付等逾20種，據門市銷售數據，2018年無現金支付比重已占整體營收約10％，預估OKPay上線後使用率將再提升。

OKAPP目前有逾百萬會員，OK表示，此次透過OKPay上線，主打「無現支付、會員累點、雲端發票」三大功能，除了整合門市支付系統，也串連起會員點數機制，無論在900間實體門市或300台「OKmini」智販機消費，皆可以OKPay支付，並同步累積會員點數。

超商龍頭7-ELEVEN也在去年12月底推出「OPEN錢包」，推出至今不到1個月已有6萬綁卡數，目標1月底前衝破10萬；另，OP會員人數目前逾300萬人，今年將挑戰500萬人。

而四大超商中最早推出自有支付工具的全家MyFamiPay，目前綁卡數已來到25萬，並穩居全家門市行動支付前3大，為持續擴大使用率，預計今年3月開通MyFamiPay線上支付，打通線上線下消費渠道。

萊爾富去年9月推出HiPay，目前綁卡數1.8萬，預計今年開放更多合作銀行，並陸續開通多個兌點平台，含括百貨、航空、銀行、電商、點數平台與零售通路6大場域，讓會員點數更加值。

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