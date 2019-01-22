百名前外交官致函習近平 要求釋放加拿大人

2019年01月22日 11:25 中時 楊家鑫

大陸此前以國安理由逮捕兩名加拿大人，英國《衛報》於當地時間21日披露，近日有140多名前駐陸大使及中國問題專家聯名致函大陸國家主席習近平，呼籲釋放這兩位加國公民。稱此舉令外交人士心寒，將減少對話以及增加更多的不信任。

報導指出，加拿大、英國、美國、澳洲、德國、瑞典和墨西哥等國的前駐陸大使以及中國問題專家，在聯名給大陸領導人習近平的公開信中說，大陸逮捕加拿大前外交官康明凱（MichaelKovrig）及商人邁克爾‧斯帕弗（MichaelSpavor）令外交人士心寒。

他們在信函中寫道，「我們和康明凱及斯帕弗都是具有（與中國）建立真誠、富有成效與持久關係的熱情的，然而現在對於在中國旅行和工作，以及在與中國同行交往時，我們必須更加如履薄冰。」

報導稱，他們表示，「這將減少對話以及增加更多的不信任，並且破壞在化解分歧及尋求共通點等方面的努力。因此，中國和全球其他地區的情況都將變得更糟。」

據悉，2018年12月1日，加拿大政府依引渡條約及美方要求，逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非女兒、華為首席財務官孟晚舟，華府指控孟違反美國制裁伊朗的命令並要求引渡她。12月10日，大陸拘捕了康明凱及斯帕弗，並指稱他們涉嫌危害中國的國家安全。

對於被拘留的兩名加拿大人，大陸外交部發言人華春瑩此前表示，加拿大公民康明凱、斯帕弗涉嫌從事危害中國國家安全活動，中方有關部門依法對其採取強制措施。中方相關部門依法保障了他們的正當權益，她敦促有關國家切實尊重中國司法主權。

(中時 )