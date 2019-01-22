崔天凱回應季辛吉「中美關係再也回不到從前」

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針對美國前國務卿季辛吉曾說「中美關係再也回不到從前」，大陸駐美大使崔天凱日前表示，陸美關係現在面臨的課題不是要回到從前，而是要開闢未來。一位古希臘哲學家講過，人不可能兩次踏進同一條河流。陸美關係也只能向前走，怎麼進一步走好、走穩、走得更遠，是雙方面臨的共同課題。

鳳凰衛視報導指出，關於2019年陸美關係，崔天凱表示，從歷史角度看，陸美關係始終處在不斷磨合著向前走的狀態。陸美建交40年，兩國間曾發生不少問題，世界也發生了很多變化，比方冷戰結束，還有好幾次大大小小的金融危機，都對兩國關係產生了一些外部影響。陸美在不斷處理這些問題中始終保持總體合作態勢，始終讓雙邊關係能夠不斷克服困難往前走。相信2019年甚至此後，總的應該也還是這樣一個狀態。

至於季辛吉曾說「中美關係再也回不到從前」，陸美關係的根本問題是在一個更加複雜的國際政治環境下如何共生共存。對此，崔天凱表示，陸美關係現在面臨的課題不是要回到從前，而是要開闢未來。季辛吉博士講得是對的，我們已經進入21世紀，世界發生了很大變化。在這樣一個複雜背景下，陸美關係怎麼進一步走好、走穩、走得更遠，是雙方面臨的共同課題。

談到台灣問題，崔天凱指出，台灣問題從一開始就是陸美關係中最重要最敏感的問題。這個政治基礎一旦遭到破壞，將不可避免地損害甚至動搖整個陸美關係，這已經被過去幾十年的歷史所證明，今後也會是這樣。

他表示，在台灣問題上，美國不出面干預中國的和平統一進程，讓台灣問題由中國人自己解決，從長遠看其實最符合美國國家利益。因為這樣，美國就不用擔心是否會和中國產生衝突，或有人把美國故意拖進台海緊張局勢。而且，統一後的中國對亞太地區和平穩定和世界經濟發展是有利的，給美國帶來的各種機遇一定會比現在更多。

(中時 )

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