理科太太「20萬影片論點」被打臉 專家轟：錯誤消息勿信

YouTuber理科太太探討「吃有機食物真的比較好嗎」 。(圖/理科太太臉書)

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中時電子報

知名YouTuber理科太太，以面癱表情，加上招牌問候語「嗨！大家今天過的好嗎」，讓她一夕爆紅並擁有超過90萬粉絲，不過人紅是非多的她，影片內容被PTT網友點出多項錯誤，還被農糧署打臉「有機食物是用動物大便當肥料」的說法，根本就是錯誤訊息。

理科太太影片惹出爭議 。(圖/理科太太臉書)

理科太太去年8月上傳探討「吃有機食物真的比較好嗎」的影片，提到有機食物不代表就是零農藥殘留，且有機耕種不可使用合成肥料，但可用有機肥料，此外也提醒買有機食物若隨便清洗，不僅可能吃到菜蟲，還可能吃到微量農藥和大便，但此說法遭台灣農糧署打臉，PO文直指理科太太說法是「錯誤消息請勿相信」，希望民眾不要被誤導，就連臺灣大學農藝學研究所郭華仁教授也發文：「她的科學是活在五十年前？五十年前是有菜農澆大便的，現在的規範可不能直接使用」。

臺灣大學農藝學研究所郭華仁教授臉書全文 。(圖/郭華仁臉書全文)

鮮享農YA - 農糧署臉書全文 。(圖/鮮享農YA - 農糧署臉書全文)

此外，宜蘭大學應用經濟系教授兼有機產業發展中心主任黃璋如，更是發文打臉「她所說有機農業允許農藥殘留，是美國的法規，我國的有機規範禁止有機農場使用農藥」，但也有部分網友出面緩頰，認為理科太太引述資料都是美國法規，主要講述美國有機食物，反過來質疑農糧署：「感覺比較像是在護航有機食品商」。

(中時電子報)

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