花蓮市農會愛心總動員福利邊緣戶過好年

2019年01月22日 11:27 中時 范振和

花蓮市農會蔣淑惠（左三）與理事長陳保成（左五）致贈老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全（左四）愛心農特產品。（范振和攝）

花蓮縣老人暨家庭關懷協會今天湧進市農會致贈的大批愛心農特產品。（范振和攝）

快過年了，花蓮市農會寒冬送暖，22日上午10時捐贈現金2萬1千元與1500多台斤的新鮮蔬果、米及農產加工品，希望透過老人暨家庭關懷協會，將愛心送達福利邊緣戶手中，讓弱勢族群過個好年。

市農會理事長陳保成表示，孤獨老人愈來多，現今社會中許多高齡弱勢民眾極待社會關懷，市農會捐出勸募所得，協助生活困頓民眾度過難關，盼達到拋磚引玉的功效。

市農會總幹事蔣淑惠說，市農會投身社會公益，一向不遺餘力，所屬家政班及產銷班，不只支持農會，更協助農會服務農民及照顧弱勢族群，有了這群農友及娘子軍力挺，農會才能照護更多有需求的對象。

趁著農曆年前，市農會愛心總動員，各部門員工、農友、家政班員紛紛捐助現金與物資，頓時讓老人暨家庭關懷會前堆滿了優質蔬果、有機米，以及茶葉、米香、糖果等，琳瑯滿目，希望讓老大人能在寒冬中暖暖心胃。

老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全感謝市農會義舉之餘，表示該協會立至今15年，每年平均濟助福利邊緣戶500戶，從送餐服務、就醫、經濟扶助到失智照顧，能做多少算多少，持續的耐心作為，需要各界更多的愛心挹注。

(中時 )