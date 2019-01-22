「她」抱怨戴好孕胸章沒被讓座 網友卻「因這點」一面倒撻伐！

2019年01月22日 11:26 中時電子報 吳品瑤

辣媽主播陳乃瑜元旦宣布懷第二胎喜訊，順道許願希望搭捷運跟公車可以有人讓座，沒想到昨天她po文表示這願望許了半個月沒實現，嘆「台灣最美風景是人」這件事已變調，還無奈說道：「我們教育似乎出問題」，希望自己說實話「拜託網友不要炮我」，然此事仍在ptt八卦版掀起話題，陳乃瑜一面遭網友撻伐。

陳乃瑜抱怨懷孕沒被讓座一事，引發網友一面倒的罵聲，嗆她「台女邏輯，先怪陌生人」、「誰知是發福還是懷孕」，甚至認為她有需要為何選擇當啞巴不出聲，「不會開口問嗎？誰知道妳懷孕？」、「沒開口誰會一直關注有無孕婦」，也覺得博愛座一堆，她應該主動去爭取，甚至酸她若很需要坐著，「怕沒位子坐可以去搭計程車」，頁面整片紅通通的罵聲，幾乎沒人站在她那邊。

而面對網友撻伐，陳乃瑜也上臉書一一回應，表示自己自始至終沒怪過別人，至於怎不去搶坐而是等人讓？她則解釋有試著去搶過，「但是因為肚子行動比較沒那麼敏捷，常常搶輸」，至於網友建議她改搭小黃，酸她懷孕還得搭公車是不是嫁得不好？陳乃瑜則說出入沒轎車代步，是因為「賺的也不夠，還有小孩要養，無法搭小黃」，而且自己之所以會需要座位，是因為過去有流產經驗，擔心初期不穩定，因此一直佩帶著好孕徽章，然「被讓座的機率大約低於一成」。

(中時電子報)