陳明通：台灣絕不會成為大陸「特別行政區」

2019年01月22日 11:29 旺報 呂佳蓉

陸委會主委今早舉行新春記者會，主委陳明通向媒體說明陸委會業務推動情形與前瞻未來工作。陳明通表示，新的一年因北京提出「習五條」，在此框架下，兩岸關係會更為困難，當下最大的危機與挑戰是北京在「習五條」框架下，把統一台灣的進程推向歷史里程碑。他強調，但中共必須認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，將來也絕不可能成為其轄下的「特別行政區」。

陳明通表示，自由民主與專制極權是不相容的。一個專制政府要支持一個民主政府體制，在本質上是矛盾的，在人類社會也沒有過。香港的一國兩制讓港人感受很深，在1997年所謂的主權轉移，前大陸領導人鄧小平提出「馬照跑、舞照跳」，但對港人而言，這在2003年就已經結束，曾經答應的雙普選也遙遙無期。

陳明通並向媒體介紹陸委會未來四大重點工作，包含評估中共對台動向，堅定捍衛國家安全；落實「民主防護網」，完備安全防衛機制；強化中央地方合作，維護台灣整體利益；關注中美經貿影響，協助台商返台投資。

陳明通也提出「三個呼籲」，包含守護民主自由，凝聚台灣共識；絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案；捨棄旁門左道，回歸公權力對話。陳明通強調，一國兩制凸顯北京天朝心態看待台灣，但中共必須認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，將來也絕不可能成為其轄下的「特別行政區」。

(旺報 )