接任駐日副代表 蔡明耀：很高興也很緊張

2019年01月22日 11:32 中時 楊孟立

外交部人事異動，駐史瓦帝尼公使蔡明耀將接任駐日代表處副代表，蔡明耀今天接受記者電訪表示，現在心情很好、很高興，但是責任重大也很緊張，要趕快重溫學習，預計3月就會上任。

記者詢問是什麼時候被徵詢接任駐日副代表？蔡明耀表示，人事的事情就不方便說了，但是人令是18號發布的。

蔡明耀是淡江大學東方語文學系畢業，曾任駐史瓦濟蘭（現改稱史瓦帝尼）大使（2009-2013）、日本大阪辦事處處長、亞東關係協會（現已改為台灣日本關係協會）秘書長，也曾派駐日本東京、菲律賓、馬拉威等。

去年7月中蔡明耀屆齡退休，但因為駐史國大使陳經銓中風病倒辦公室，無法執行公務，總統府特任蔡明耀駐史瓦帝尼公使，協助推動駐史國大使館的工作。

針對媒體報導郭仲熙任職四年突然換人，不符合過去駐外任期輪調以三年或六年為單位的慣例。外交部發言人李憲章今天指出，這只是原則性規範，還是有基於業務實際上需要做人力調整。

李憲章舉自己為例，第一次外派在紐約6年3個月，第二次外派在倫敦6年7個月，也與所謂的3到6年的慣例不合，3到6年只是一個通案的原則性規定，讓同仁知道外派的起迄時間，也便於做家庭及兒女教育的規劃，其間還是會根據實際的業務需求做彈性調整。

李憲章表示，一般來說人令發佈之後，兩個月之內要赴任，不過還是要尊重駐日謝大使對於工作交接的安排情況。

(中時 )