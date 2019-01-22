營養師激推5種擺脫脹氣蔬菜 芹菜竟有這些功效

2019年01月22日 11:37 中時電子報 陳煌祥

消化不良，容易脹氣難受。攝取蔬果時含的纖維多寡會影響消化功能的好壞，營養師推薦5種幫助消化的蔬菜，如菜薊、綠葉蔬菜、南瓜、青花菜，其中還有常見的芹菜，不僅可改善消化，還能減少胃潰瘍發生的機會。

根據《Nutrition Stripped》報導，營養師麥克爾·希爾(McKel Hill)表示，纖維可分成水溶性和非水溶性纖維，像是水果、蔬菜和豆類都富含纖維，若能食用天然完整、未加工精製、植物性為主的「全食物」，則能攝取較多纖維對消化更有幫助，她列出5種有助消化的蔬菜。

1.菜薊，又名朝鮮薊、球薊，一個中型菜薊含有近7克纖維，除了能夠補充纖維量之外，還能提供人體益生元，幫助益生菌成長；有研究發現，菜薊能有效控制腸躁症等症狀，另也被證實有保護肝臟功效。

菜薊又名朝鮮薊。(圖/達志影像)

2.綠葉蔬菜，除了含維生素、礦物質、植物營養素和抗氧化劑，更含有非水溶性纖維，可以像掃把一樣透過腸胃道將廢物排出體外。

3.南瓜，同時擁有水溶性和非水溶性纖維，但最主要還是水溶性纖維，她表示如果有腹瀉等問題，可以吃點南瓜來緩解不適。

4.青花菜，能保護腸道促進消化，研究發現，青花菜會激活腸道的受體有助於減輕發炎症狀，對於有結腸炎等消化疾病的人來說十分有幫助。

5.芹菜，含有抗氧化劑、抗發炎營養素、水溶性和非水溶性纖維，更富含水分。希爾表示，芹菜中有一種「多醣」，可以改善胃部內層並減少胃潰瘍發生機率，此外，芹菜幾乎95％都是水分，食用芹菜同時能補充更多水分，消化功能也能變的更好。

希爾提醒，有些人身體難以分解纖維素，吃生菜沙拉也會有消化不良的問題，可以用簡單的蒸、煮或烤等料理方式，讓身體能更順暢地吸收蔬菜的營養。

(中時電子報)