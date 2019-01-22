戀童男猥褻性侵男童 判賠120萬

戀童男猥褻男童，判賠120萬元。（非事發當事人示意圖／中時資料照）

友善列印
中時

有戀童癖的紀姓男子，曾因性騷擾男童遭判刑入獄，但刑滿出獄後又藉臉書或線上遊戲「英雄聯盟」，搭訕4名男童為他口交或供拍裸照，其中一位男童家長提告求償，台北地方法院審理後，判紀應給付男童及其雙親共120萬元。本案可上訴。

紀男曾是志願役軍人，在軍中因猥褻男部屬，遭判緩刑並退伍後，又因性騷擾男童遭判刑入獄，但他出獄後，在2016年11月底，藉臉書隨機加11歲男童為好友，隔年1月誆稱提供「英雄聯盟」遊戲幣，要求男童自拍下體特寫傳給他；2017年3月，紀再約出另名10歲男童，在台南市某公園廁所口交，並用手機拍下男童生殖器。

2017年5月間，紀男再以儲值遊戲幣為由，騙出10歲男童先後赴桃園市公園廁所和男童所住社區廁所，兩次發生性行為，並拍下照片；同年6月，紀又藉網路結識第4位10歲男童，仍依提供遊戲幣為由，要求男童透過臉書進行色情視訊，他再快速按下鍵盤、擷取11張裸露下體照片。

案經一名男童家長，察覺小孩行為有異，報警查出紀男惡行，並在紀的住處搜出上百名男童裸照，經比對約有20名男童受害。刑事部分紀二審被判刑12年，已上訴最高法院。民事方面，其中一名男童家長提告求償500萬，法官審酌被害人所受傷害和雙方經濟能力，判紀男應賠償120萬元。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

性侵狼出獄持刀搶女房仲 還要求… 影》悼念比基尼登山客 資深山友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。