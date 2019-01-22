戀童男猥褻性侵男童 判賠120萬

2019年01月22日 11:59 中時 王己由

有戀童癖的紀姓男子，曾因性騷擾男童遭判刑入獄，但刑滿出獄後又藉臉書或線上遊戲「英雄聯盟」，搭訕4名男童為他口交或供拍裸照，其中一位男童家長提告求償，台北地方法院審理後，判紀應給付男童及其雙親共120萬元。本案可上訴。

紀男曾是志願役軍人，在軍中因猥褻男部屬，遭判緩刑並退伍後，又因性騷擾男童遭判刑入獄，但他出獄後，在2016年11月底，藉臉書隨機加11歲男童為好友，隔年1月誆稱提供「英雄聯盟」遊戲幣，要求男童自拍下體特寫傳給他；2017年3月，紀再約出另名10歲男童，在台南市某公園廁所口交，並用手機拍下男童生殖器。

2017年5月間，紀男再以儲值遊戲幣為由，騙出10歲男童先後赴桃園市公園廁所和男童所住社區廁所，兩次發生性行為，並拍下照片；同年6月，紀又藉網路結識第4位10歲男童，仍依提供遊戲幣為由，要求男童透過臉書進行色情視訊，他再快速按下鍵盤、擷取11張裸露下體照片。

案經一名男童家長，察覺小孩行為有異，報警查出紀男惡行，並在紀的住處搜出上百名男童裸照，經比對約有20名男童受害。刑事部分紀二審被判刑12年，已上訴最高法院。民事方面，其中一名男童家長提告求償500萬，法官審酌被害人所受傷害和雙方經濟能力，判紀男應賠償120萬元。

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(中時 )