NBA》哈登與恩比德場上較勁 各吞1T火藥味十足

恩比德搧了哈登一記麻辣鍋，兩人場上較勁火藥味十足。(美聯社)

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中時電子報

七六人今天在主場迎戰火箭，兩位當家球星恩比德與哈登在場上較勁味道十足，同時也充滿了火藥味，上半場快結束時兩人出現肢體碰撞，結果各被裁判吹了一次技術犯規，而作客的火箭在多名傷兵的情況下大幅落後。

衝突事件發生在第二節剩下38.7秒，當時哈登持球進攻，在右側45度角三分線外準備切過布魯爾上籃的時候，恩比德突然趨前防守，關鍵點在於他伸出右腳絆倒了哈登，而且還故意用膝蓋頂了哈登的肩膀，頗有公然挑釁的意味。

坐在地板上的哈登，不甘示弱推了恩比德的腳，然後起身怒視對方，場上火藥味瞬間飆升，所幸被隊友拉開才沒釀成大禍。

裁判隨即透過錄影帶審視，沒有追究引發衝突事件肇事人恩比德，反爾給了兩次各1次技術犯規，也就是各打五十大板，讓哈登感到非常不爽。

更讓哈登氣憤的是，他隨後在第二節剩下6.8秒切入上籃的時候還挨了恩比德一記麻辣鍋，恩比德更直接對著他狂吼，哈登可說是臉上無光。

(中時電子報)

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