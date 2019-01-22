影》悼念比基尼登山客 資深山友怒轟「色鬼」

吳季芸登頂照片美翻。(翻攝臉書/G哥比基尼的高山足跡)

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比基尼登山客吳季芸墜谷亡，山友湧入臉書哀悼。(翻攝臉書《G哥比基尼的高山足跡》)
喜愛登山的吳季芸因墜谷失聯，搜救人員21日找到她時，已經死亡，臉書上盡是她美美的與群山合照。（取自G哥比基尼的高山足跡臉書）

「比基尼登山客」找到了！43小時搜救　成冰冷遺體

知名「比基尼登山客」吳季芸，獨攀中央山脈不幸墜谷失溫罹難，再度引發各種議論，有人批評她浪費國家資源，更有人拿她比基尼登頂照說嘴。與她相識的資深山友蔡日興忍不住跳出來痛批，「這些好色自以為是的大嘴巴，到底算是個什麼東西在那邊講些五四三的」、「一群色鬼根本不了解她是有什麼準備的」。

綽號「G哥」的吳季芸，因為爬百岳必拍比基尼登頂照而出名，她11日出發獨攀玉山國家公園「馬博橫斷」路線，19日從盆駒山下切無雙社路段時，不幸墜落20至30公尺深山谷，儘管打衛星電話求援，然救難隊員21日找到她時，卻發現她已不幸凍斃。

吳季芸墜谷消息傳出後，網路開始有人批評她拍比基尼登頂照是「想紅」、「賣肉」，與她相識的資深山友、臉書社團《魔境熊登山客》版主蔡日興，忍不住在臉書發文「修理一下那些討厭的大嘴巴」。

蔡日興表示，「比起謙虛低調又有實力的G哥,，這些好色自以為是的大嘴巴，到底算是個什麼東西在那邊講些五四三的」，「人家又不是要給你看的，G哥如果要出月曆，這些色鬼不是照樣去搶」。

「老男人想指點她，以為自己這樣很man。女生一堆討厭她，覺得她愛露有心機。她倒是無所謂，做自己，只是偶爾碎碎念一下，然後講一下色鬼怎麼騷擾她的」。

蔡日興說「一些山友是看得出她不一樣的，她去的地方不一樣，她知道的東西不一樣，她隨手拿出來的照片不一樣，除了拍了那種特殊照片, 她的氣質就是一個很愛山的人才會有的」；「比起那些沒怎樣就到處炫耀的，到處放話的，她真的太讓人覺得，更值得與她分享關於山的一切」。

蔡日興表示「不是說她不能被檢討，不是死者為大就蓋掉一切，但是，一群色鬼根本不了解她是有什麼準備的，只想要很man地指導一下，我不知道誰該指導誰, 誰該檢討誰」。

(中時電子報)

文章來源：蔡日興臉書

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