私校窮則變！撤限年升等條款 改不發年終

2019年01月22日 11:54 旺報 簡立欣

近日文化大學修改教師聘任規定，新聘的講師和助理教授，六年內若未升等不需解聘，而是改為減少福利，包括不能領年終獎金、不能晉薪等。對此相關教師工會團體認為，雖然教師不必再受到解聘的威脅，但是其他內規都還在；「制度本身就不合理，改為不解聘只是改革成功了一半。」

文化大學15日函文給校內各學術、行政單位，表示將修改教師聘任服務辦法，其中一條指自九十六學年度起，新聘的專任教師，包括講師和助理教授，六年內若未升等者，第七年一年一聘，且維持原薪俸不晉級，不發給年終獎金，不得超支鐘點及要求減授鐘點，校方可不同意教師申請校外兼職兼課。

相較於過去條款，講師及助理教授有六年升等條款、副教授有八年升等條款，未升等者次年解聘的嚴苛要求，新規定已經和緩許多。校方解釋這是因為教育部來函，指大學依大學法第十九條將教師限期升等納入不續聘事由，仍應符合教師法相關規定，所以學校將不續聘改為限縮權利。

一位校內人士表示，新規定裡不得領年中是比較「大條」，因為文化大學的年終獎金是一個月；另外改為一年一聘是埋了一個伏筆，等於每年都要經過三級三審，壓力也很大，其實也算變相被解聘。

台灣各大專校院約從2006年左右陸續加入限年升等條款，私校工會理事長尤榮輝表示，過去限年升等條款都會納入聘約，作為不聘任的依據，但是告上法院，法官大部分判學校敗訴，因為法官認為這只證明老師沒有盡到升等義務，不表示教學不力，證據力不足以作為不續聘老師的要件。

尤榮輝說，教育部希望把教師限期升等作為續聘要件，這有正面的意義，但是在私立大學裡，教師是否升等是透過不民主的教評會控制，這是人治，老師很容易被剝削才能夠升等，所以有很大爭議。文化大學的新規定雖是依照合約，但是如果制度本身就不合理，老師只能唯命是從，對學術也是負面效應；應該還是不要把升等勾連教師的工作權和權益，用獎勵而不是懲罰來鼓勵教師升等。

高教工會秘書長陳政亮表示，過去幾年工會收到很多申訴案，教師無法在期限內升等往往不是因為本身條件不夠，而是因為種種奇怪理由，例如跟主管不合、做的題目難發表等，或是參加的服務、產學合作不足，總之不是因為學術本身而是其他理由。工會爭取多年，最高行政法院駁回很多訴訟，教育部滿頭包，只好發函給學校，現在學校慢慢廢除不續聘的處罰，算是工會成功了一半，但是各校內規都還在，還需要努力。

(旺報 )