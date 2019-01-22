網友例舉段宜康四事蹟 大讚：亡黨功臣！

台北市長柯文哲（前右）回應，「要段宜康先把曲棍球吞下去再發問。」網友讚爆！(圖片取自中央社)

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中時電子報
/整理報導
指控林滄敏收賄敗訴！　段宜康拒吞曲棍球

對於民進黨立委段宜康近來批評台北市長柯文哲的舉動，網友例舉段宜康過往的四大事蹟，譏諷段宜康真的是亡黨功臣！

柯Ｐ以「強盜說」比喻美中台關係，但誰是警察、誰又是強盜，引發外界熱議。段宜康抨擊柯Ｐ的兩岸一家親立場，柯日前受訪時回批，「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。

隨後段宜康要求柯文哲不要含沙射影，講清楚是誰一邊在大陸做生意一邊喊獨立，柯今早受訪時相當不耐煩、不願理會，最後忍不住嗆說：「叫他把曲棍球吞下去再問」！

對此，批踢踢網友例舉段宜康四項事蹟，1.指控林滄敏如果不是事實，就吞球。結果判決出來了還不願被罰錢，搞到被沒收立委薪水，還沒吞球。2.指控韓國瑜北農串連菜蟲逼他下台。結果弄到韓國瑜不爽去選黨主席開始政治路，選市長掀起韓流吹得民進黨全倒，國民黨兩年後氣勢如虹。3.嗆館長靠北三小。館長算是部分年輕人意見領袖吧！一堆館粉討厭民進黨，推走了不少中立票。4.另闢戰場嘴柯P。結果如何呢？我是滿相信這位戰將的影響力的。

底下網友紛紛回應，「帶頭鬥軍公教的也是這傢伙」、「還少一件鄙視選民的事情」、「曲棍球就信用破產了，我不知道這人還有什麼公信力」、「新潮流跟中國有往來不是新聞，看起來雖然像台灣價值守護者，搞不好根本就是內鬼」、「很棒啊！亡黨功臣」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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