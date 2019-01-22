女童被噴死？父親拿空氣風槍畫面曝光 6萬交保

鄺姓男子疑似洗車不慎，將空氣風槍放在副駕駛座上，導致女童把玩後致死，圖為監視器畫面。（林瑞益翻攝）

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旺報
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3歲鄺姓女童20日隨父親鄺姓男子到高雄市左營區一家加油站自助洗車場洗車，在車上把玩洗車用空氣風槍不慎致死，鄺父昨晚被依過失致死罪嫌送辦，經橋頭地檢署檢察官漏夜偵訊諭知新台幣6萬元交保。該案仍有諸多疑點，有待檢方釐清。

影》女童玩洗車噴槍被噴死？檢：她沒下車

高雄市左營警分局新莊派出所22日上午舉行記者會，新莊派出所副所長黃福仁表示，女童是在副駕駛座上玩空氣風槍，不慎受傷。女童的父親發現後，將她送高雄榮總急救，但因傷重不治。

檢方22日表示，經過相驗，發現該名女童於送醫急救時，已呈現死亡狀態，無呼吸、無脈搏、顏面及頸部嚴重腫脹。經醫院檢查後發現有氣胸、氣腫、皮下氣腫，經急救後仍無恢復自發性循環，宣告病患急救無效。

經檢察官訊問鄺姓男子及勘驗現場監視器畫面後發現，該名女童是於21日下午3時許，隨父親至加油站洗車時，疑似有把玩加油站的風槍，後於3時17分許，女童父親發現女童有異狀並急救後，隨即於3時19分自行駕車離開加油站，並於3時26分送至高雄榮總急救，最後於4時50分經醫院宣告急救無效。

檢方表示，根據現場監視器畫面，可以證實女童從頭到尾都沒有下車把玩空氣噴槍，但女童父親曾把空氣噴槍拿到女童的座位附近操作，是否因而讓女童有機會拿到噴槍把玩，還待進一步查證

檢察官認為，鄺姓男子身為女童父親，對於女童有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保。至於女童確實死因，檢察官已請法醫研究所協助安排複驗鑑定。

加油站業者表示，女童從頭到尾都沒有下車，監視器畫面顯示，這名男子有在副駕駛座方位整理了一段時間，後來看到女童的手稍微動了一下，是否為外力所致，不得而知。

(旺報 )

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