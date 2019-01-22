《全台最速報》盧秀燕籲交長 全額補助山手線

2019年01月22日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎盧秀燕籲交長 全額補助山手線

山手線愈演愈烈，交通部長林佳龍還為此宣示「我是台灣的交通部長」，強調要照遊戲規則來，但也引發「卡盧」之議。對此，台中市長盧秀燕22日表示，按照《鐵路法》，毛治國在擔任交通部長時，台中市這十年最重大建設，鐵路高架化即是中央全額補助，所以如果只有山手線不是全額補助，要由地方來幫忙出錢，市議會、市民應該不會同意，也向林佳龍喊話，在他的位置上，實現他擘畫的理念。

◎開戰？柯P要段宜康把曲棍球吞下去再發問

台北市長柯文哲用「強盜說」比喻美中台三方關係引發熱議，民進黨立法委員段宜康21日在臉書撰文批柯，柯文哲昨回擊「不要談獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」；由於段宜康要求柯文哲不要含沙射影，講清楚是誰一邊在大陸做生意一邊喊獨立，柯今早受訪時相當不耐煩、不願理會，最後忍不住嗆說「叫他把曲棍球吞下去再問！」

◎農產品外銷大陸 雲林茂谷柑今首航封櫃

雲林縣農產品外銷大陸，22日上午於雲林古坑永昌合作農場舉行茂谷柑首航封櫃儀式，縣長張麗善及四川成都舞東風公司執行長陳先圍等人，共同為即將出口的茂谷柑封櫃，象徵雲林農產品外銷進一大步。

◎國道1號小貨車翻覆 燃油起火延燒4線道

國道1號南下113公里苗栗縣頭份路段，22日上午7時許發生火燒車事故，1輛載有機油的小貨車失控翻覆起火燃燒，車上燃油洩漏散布於車道上，由於是易燃液體，火勢一發不可收拾，熊熊火勢伴隨黑煙散布4線道，南下車道一度全線封閉，所幸黃姓駕駛及時爬出，僅受輕傷，肇事原因有待警方調查。

(中時電子報)