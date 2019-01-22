我禿頭我驕傲！韓國瑜辦這活動滿滿洋蔥

2019年01月22日 11:48 中時電子報 王子瑄

繼資深藝人白冰冰，著名媒體人陳文茜，將擔任二月份高雄觀光大使。周遊列國的他，提出一系列短期即可施行的觀光計策。其中，「禿頭時尚節」引爆熱議，高雄市長韓國瑜今(22)受訪證實，並將與公益結合深化活動內涵。

韓國瑜主張「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，其中觀光即為首要重點，並策畫每月一位觀光大使。繼一月份的白冰冰後，陳文茜接棒擔當二月份大使，提出一系列實見。其中，「禿頭時尚節」引爆話題，未演先轟動。

聽聞「禿頭時尚節」，除了韓國瑜，不少人立刻想起高雄觀傳局長潘恒旭，建議兩位「禿子」同台來共襄盛舉！對此，韓表示，無論是「禿頭時尚節」還是「禿頭節」，去年11月24日開票，他在想可以定這天，讓所有禿子都來到高雄，大家來辦一個類似這樣的活動。

韓國瑜進一步談到，希望這活動──「同時，也讓接受化療的病友，勇敢走出來。過去很多身體不舒服的病友，會因為化療頭髮掉光產生自卑感，對這個社會畏懼，我們要勇敢的告訴他：『不要怕！高雄市政府敢辦禿頭節！就代表即使頭髮很少，一樣可以長得很帥，女孩子也可以長得很漂亮！』我覺得我們會把禿頭節，引導到正面。」

此外，韓國瑜更大讚陳文茜：「這也是陳文茜女士的建議，我覺得很棒！我們看到很多接受化療的朋友們，到最後都不敢出來，或著戴個帽子，將來可以勇敢地出來，所以高雄市政府決定辦禿頭節，幫助很多癌症病患，請跟我們勇敢的面對一切！」

(中時電子報)