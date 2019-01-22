遭陳思宇父質疑 何志偉秀當兵照：已放棄美國籍

北市立委補選民進黨候選人何志偉遭對手質疑美國籍，何志偉今上午秀出當兵照片強調已經放棄美國籍。（林縉明攝）

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北市立委補選倒數5天，民進黨候選人何志偉22日上午邀請立委羅致政一同到士林區華榮市場掃街拜票。針對對手陳思宇父親、市議員陳建銘近日在臉書質疑何志偉美國籍、桃園市長鄭文燦助選行政不中立等議題，何志偉受訪表示，過去他選過2屆議員，相關議題都受過檢驗，希望不要再浪費媒體資源，期待候選人傾聽民意，把基層心聲帶到國會表達。他也秀出過去在馬祖當兵的照片，並表示已放棄美國籍。

北市立委補選投票在即，議員陳建銘護女心切，連續兩天在臉書暗批何志偉擁有美國籍、公職人員輔選違反行政中立。面對質疑，何志偉今上午前往華榮市場掃街時，直接拿出手機秀出過去在馬祖當兵的照片，何志偉坦言，他確實在美國出身，但對台灣有深厚情感，回台後放棄美國籍，也到馬祖當兵，那是他人生最重要也是最快樂時間，畢竟離開台灣10多年，在軍營有各式各樣的人來自各種家庭，讓他快速接地氣。

媒體追問何時放棄美國籍？何志偉說，他已經選過兩屆議員，期待不要浪費媒體資源，候選人應該傾聽民意，好好把基層民意帶到國會表達。

至於鄭文燦輔選遭質疑行政資源打選戰？何志偉強調，很感謝每個願意來幫忙說好話、給建議的人，至於行政中立問題，無法代替鄭市長回答。

對於陳建銘臉書1天1發文暗批對手，是否覺得對手陣營打烏賊戰？何志瑋表示，台灣是自由民主國家，各式言論都會放在心裡，好的建議會聆聽進去。

(中時 )

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