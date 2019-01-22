普悠瑪賣站票不安全？ 台鐵測試報告出爐

2019年01月22日 12:05 中時 李宜秦

交通部台鐵局為增加運能，常會在連假期間販售東部幹線新自強號的無座位票，今年春節連假也會在2月1日、2日、9日、10日4天開賣，每天每班車限量發售120張無座位票。但普悠瑪事件發生後，外界質疑其安全問題。台鐵日前進行載重安全性測試，測試結果顯示安全無虞。

去年10月底發生台鐵普悠瑪列車翻覆事件，造成多起傷亡，外界也開始檢視普悠瑪列車的安全性。外界擔心，普悠瑪列車多賣站票的話，恐怕會影響載重，導致翻車。台鐵表示，根據國際計算，滿載標準為座位數的3倍，等於是1116人，包含744個站票；超滿載則是滿載標準的1.5倍，等於1674人。

台鐵表示，普悠瑪座位共372個，加上120名站票，最多共只載運492人，大幅低於國際的滿載標準，沒有安全問題。台鐵去年12月17日進行測試，執行普悠瑪號372名座位票全滿，加上120名站票也站滿，測試項目包括傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度。

台鐵表示，測試過程中由ATP紀錄，結果發現以上項目皆合格，且緊急制動距離、常用緊軔試驗及加速度性能，均符合規範規定。其測試是委由第三人獨立公正（IV＆V）執行驗證、認證及測試工作，經135項嚴謹檢驗出具安全證明，運轉安全性沒有問題。

此外，根據試運轉的TCMS畫面，運轉狀態一切正常，傾斜系統在彎道行駛時，都能依照要求角度執行傾斜動作，該測試全程錄影，結果已陳報交通部。

(中時 )