全球百名前外交官學者連署 籲習釋放加國人

大陸去年12月拘留加拿大前外交官康明凱（右）與商人史佩弗，指控他們從事「危害中國安全」的活動。（資料照片／路透社）

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中時電子報

近期加拿大逮捕華為財務長孟晚舟並恐引渡至美，陸先後逮捕兩名加國人疑似作為報復，陸加兩國關係持續緊繃。對此，上百名中國研究專家和曾駐北京的外交官員連署公開信，呼籲中國大陸國家主席習近平釋放兩名已遭拘留6週的加拿大公民，宣稱這兩案有損陸尋求與世界其他國家化解歧異的努力。

來自7個國家的27名外交官、以及19國的116名學者簽署公開信，聯合聲明要求中國大陸國家主席習近平釋放被控間諜罪的2名加拿大人。

加拿大逮捕孟晚舟後，大陸去年12月拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），指控他們從事「危害中國安全」的活動。此用詞常用於北京指控他人從事間諜活動。

綜合外電報導，來自7個國家的27名外交官、以及19國的116名學者簽署公開信，聯合聲明要求中國大陸國家主席習近平釋放被控間諜罪的2名加拿大人。

信中說，康明凱和史佩弗遭到拘留所傳遞的訊息是，這種有建設性的工作在中國大陸不受歡迎，甚至有危險；這兩位加拿大人致力增進對中國大陸的了解，促進中國大陸與世界的關係。

信中指出，「我們這些與康明凱和史佩弗一樣對於建立真誠、富有成效及持久關係懷有熱情的人，如今在中國旅行、工作以及和我們中國同業接觸時必須更加小心」，「這將導致對話減少且不信任感擴大，並有損處理分歧與確定共識的努力。中國和世界其他國家都將因此處於每況愈下的情勢」。

這封長一頁的公開信有19國143人連署，包括6位前加拿大駐中國大使碧福（Fred Bild）、柯傑（Joseph Caron）、杜藹禮（Earl Drake）、馬大維（David Mulroney）、趙樸（Guy Saint-Jacques）與羅嵐（Robert Wright），以及前美國駐北京大使駱家輝（Gary Locke）和羅德（Winston Lord）與英國派駐香港末代總督彭定康（Chris Patten）等人。

全球許多著名的中國問題學家，如蘭普頓（David Lampton）、葛來儀（Bonnie Glaser）、孔傑榮（Jerome Cohen）、夏偉（Orville Schell）、謝淑麗（Susan Shirk），也都在這封公開信連署名單上。

(中時電子報)

文章來源：Chinese detention of Canadians unites experts from 19 countries in call for their release

文章來源：Ex-Diplomats and scholars warn detention of Canadians will leave China 'worse off'

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