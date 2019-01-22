減肥新寵物綠咖啡 食藥署要求產品增警語

2019年01月22日 13:14 中時 鄭郁蓁

新的減肥新寵「綠咖啡」萃取物是時下國人減肥聖品，但因其就是未經烘焙的咖啡，食用過多恐咖啡因過量，因此食藥署擬要求業者標示警語，提醒未滿12歲童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用，最快3月底上路。

咖啡原豆呈「墨綠色」被稱之綠咖啡，有專家發現，綠咖啡中含有綠原酸可增加新陳代謝，有助減脂、減肥，近來成為不少減肥、美容產品新寵。但礙於綠咖啡中含有大量咖啡因，衛生福利部食品藥物管理署今天預告訂定「食品原料綠咖啡萃取物之使用限制及其標示」草案。

為了避免民眾吃出問題，林旭陽說，食藥署特別針對「綠咖啡萃取物」訂定相關規範，當業者以綠咖啡萃取物作為食品原料使用時，原料來源、採取部位、型態、製造方式都必須按規定。包含綠咖啡萃取物產品每日使用限量為400毫克以下；若是咖啡因含量0.05％以下者，其每日使用限量則為1500毫克以下。

此外，新制同時規範以「綠咖啡萃取物」作為原料的食品，其容器、外包裝應以中文顯著標示「12歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」的警語字樣。

他強調，其實綠原酸在許多植物中都有，像是日常生活中常見的蘋果，建議民眾不必額外攝取，只要多吃天然、原形食物、飲食均衡就足夠；新制預訂最快3月底、4月初上路，未來如經查獲食品使用原料不符合上述規定者，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(中時 )