雲林茂谷柑銷大陸 張麗善：將媒合更多農產品外銷

雲林茂谷柑銷大陸，縣長張麗善（右六）啟動首航。（許素惠攝）

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雲林縣農產品外銷大陸，22日上午於雲林古坑永昌合作農場舉行茂谷柑首航封櫃儀式，縣長張麗善及四川成都舞東風公司執行長陳先圍等人，共同為即將出口的茂谷柑封櫃，象徵雲林農產品外銷進一大步。張麗善說後續縣府將媒合更多的農產品，由雲林農產公司與舞東方農產品公司簽署長期合作備忘錄，為雲林農產品爭取更多的外銷訂單。

張麗善表示，茂谷柑主要產地在斗六與古坑等地區，主要生產期集中在農曆春節前後，由於氣候適宜、土壤肥沃，不僅是柑橘類頂級品，果實甜度高、多汁，果形亮麗、耐貯藏，更是深受消費者喜愛。

張麗善說，雲林縣政府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，除了國內消費地及產地的行銷推廣，更努力為農產品外銷拓展通路，本次媒合縣內農民團體彼此合作，由臺灣雲林農產物流公司為窗口，與大陸四川省彭州舞東方農產品公司合作，首波將出口2個貨櫃約4萬公斤的茂谷柑到大陸。

張麗善指出，為了照顧農民，縣府持續關切農作物的產銷狀況，除了幫助果農在栽培管理技術的提升與生產高品質的果品，亦致力拓展農產品的銷售通路，進而改善農民收益，這只是一個開端，後續縣府將媒合更多的農產品，由雲林農產公司與舞東方農產品公司簽署長期合作備忘錄，為雲林農產品爭取更多的外銷訂單。

(中時 )

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