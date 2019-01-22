地形險惡！直升機吊掛比基尼登山客遺體　不排除延後

2019年01月22日 12:48 中時 沈揮勝 、影音編輯／ 郭佩凌 、影音編輯／

直升機兩次吊掛未成，先返同富國中放下部分地面人員，再回基地添加油料。（沈揮勝翻攝）

吊掛現場環境。（沈揮勝翻攝）

地形不佳涉溪而行。（沈揮勝翻攝）

峭壁攀岩。（沈揮勝翻攝）

登山界「比基尼女郎」吳季芸，日前在「馬博橫斷」出事罹難，南投縣消防局申請空勤直升機22日上午從清泉崗起飛準備吊掛遺體，但事故現場地形險惡且雜木樹枝多，騰不出足夠吊掛空間，直升機兩度吊掛未成折返添加油料，地面人員則增援鏈鋸工具準備清除障礙。

南投縣消防局表示，按原計畫是直升機從清泉崗基地起飛後，如吊掛順利，將優先降落信義鄉同富國中，讓上山救援、隊部就在附近的信義、玉山消防分隊隊員們，直接下直升機回到原工作崗位；吳女遺體則由救護車運往南投殯儀館。

原計畫中，假若同富地區天候不佳，則直升機改降落位在竹山的消訓中心；若再不行，則直飛清泉崗基地放下遺體。

22日上午，同富地區天氣還好，但山上吊掛任務卻遇上麻煩！原來，現場環境不佳，且林隙間騰不出足夠吊掛空間，需用鏈鋸去除部分枝條；直升機2次吊掛未能成功，近午先折返同富國中放下消防隊員張羅鏈鋸工具，再飛回基地加油；預定中午12點30分再度起飛，但能否於午後順利吊掛，還是得看天候是否穩定，不排除明天再來。

(中時 )