香格里拉台南遠東飯店「府城登高」 公益賽5月26日開跑

台南至高地標5月26日舉辦第五屆「府城登高」公益賽，即日起開始報名。(香格里拉台南遠東飯店提供)

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活動當日變裝參賽者，可於現場報名角逐「最佳造型獎」，盡情秀自己！(香格里拉台南遠東飯店提供)

台南最經典的「府城登高」公益賽事，同時也是國內少數每年固定舉辦的垂直馬拉松比賽，由遠東集團與香格里拉台南遠東飯店舉辦，即將於5月26日在台南第一高樓香格里拉台南遠東飯店再登場！

連續5年來，香格里拉台南遠東飯店邀請參賽者從飯店地下2樓起垂直攀升40層樓，挑戰攀爬高樓，目前最高紀錄保持人為2015年捷克選手Mr.PetrNovotny，以3分52秒的成績所創下的紀錄。

府城登高賽事整體分成4類組，分別為個人男子組、個人女子組、企業團體組及親子組，即日起至4月12日開放線上報名，預計也將吸引各國好手參與較勁，快把握機會報名，活動當日變裝參賽者，可於現場報名角逐「最佳造型獎」，盡情秀自己。

各參賽報名費男女個人組每位600元、團體組每組10位共6000元及親子組每組1000元，參賽即可獲得活動運動衫、運動毛巾、運動護環、青春考究運動面膜、精選點心之外，完賽者更可獲得紀念獎牌及完賽證明；各組前3名更會頒發榮譽獎盃，榮譽獎勵住宿券、餐券與健身中心使用券等好禮。

主辦單位表示，自2015年起，該活動所得扣除支出後將已累計捐贈新台幣158萬2255元予台南家扶中心，本屆活動延續「關懷兒童為愛登高」為活動主題，將所有參與選手、企業團體以及志工的愛心散播出去，直接幫助需要幫助的兒童及其家庭。

賽事陸續邀請到徐元智紀念基金會、亞洲水泥股份有限公司、裕民航運股份有限公司、遠東國際商業銀行、鼎鼎聯合行銷股份有限公司(HAPPYGO)、鼎鼎聯合行銷股份有限公司(HAPPYGO)、台南大遠百、青航海外旅行社、上騰物業管理公司、青春考究運動面膜等企業熱情贊助中。

即日起至4月12日，民眾可至活動官網線上報名及了解詳情，亦可追蹤飯店臉書粉絲團獲取最即時的賽事資訊，各組名額有限，敬請把握機會。

(中時 )

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