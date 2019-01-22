柯P回嗆 陸委會：不對個別政治人物言論作評論

陸委會主委陳明通今早在新春記者會上發言。(記者呂佳蓉／攝)

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陸委會主委陳明通與副主委邱垂正回應記者提問。(記者呂佳蓉／攝)

針對台北市長柯文哲近來提到討厭喊獨立，又跑去大陸做生意的人，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，陸委會向來不對各別政治人物的言論作評論，台灣面臨新的情勢，特別是「習五條」後，北京當局重新定義九二共識，其實就是一個中國、一國兩制，所謂民主協商與政治談判都是以統一為依歸，沒有我國家生存空間，也缺乏民主監督機制。台灣人民絕對不會接受。

邱垂正表示，陸委會呼籲對岸，新的一年要有新的思維，唯有正視兩岸的現實，與認識國際情勢，兩岸理性和平等透過不預設前提，來溝通對話，化解兩岸分歧，才有利於各自永續發展的正確道路。

而對於柯文哲的「強盜說」，以及會見完高雄市長韓國於後，是否安排會見柯文哲，陸委會主委陳明通表示，陸委會不對各別政治人物的言論作評論。而拜會各地方首長是陸委會應該做的事情，所以柯文哲這部分也願意去請教他，並提過去也是台北市政府大陸小組成員，也會安排行程去請教他。

至於陳明通將在下周與台北市議員高嘉瑜開直播，兩人會在直播中有甚麼互動？陳明通指出，這是工作的一部分，但比較軟性，重點還是闡述一些工作崗位的理念與看法，比如關切非洲豬瘟的問題、在文化領域上的看法交換意見，或是一些生活上的意見交換。

對於將著甚麼服裝開直播？陳明通說，這是他第一次開直播，並反問「會不會穿西裝打領帶有那麼重要嗎？」每個人開直播有不同風格，搞不好大家穿的很隨便，我穿西裝打領帶像老古董會變成反差萌。

(旺報 )

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