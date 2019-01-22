寒假出國當心！持電子煙入泰可被監禁10年

2019年01月22日 13:14 中時 林周義

寒假是國人旅遊旺季，除謹記避免攜帶豬肉製品回國外，也需留意各國菸品規範，以免受罰破壞遊興。有鑑於此，董事基金會彙整出各國菸害防治規定。其中，新加坡完全禁止攜帶免稅菸品入境，只要一根，就會被處以約1萬台幣的罰鍰，攜帶過量甚至恐面臨2年有期徒刑；若把電子煙帶入泰國，則可能面臨最長10年的監禁。

董氏基金會執行長姚思遠表示，香港、澳門、澳洲、紐西蘭、新加坡都不得攜帶免稅菸品入境。其中香港、澳門只可攜帶19支菸自用，澳洲及紐西蘭則只能攜帶50支菸自用。超過而未申報者，可罰港幣、澳門幣2000元（約7960元、7642元）；澳幣、紐幣2000至5000元（約4萬8000至12萬元），或最高3個月有期徒刑；新加坡完全不能攜帶，違規者恐被罰款新幣500元（約1萬1395元），攜帶過量甚至需面臨最高2年的有期徒刑。

電子煙方面，新加坡、泰國、香港、澳門均禁止旅客攜帶入境。其中在新加坡，只要持有電子煙，最高可罰新幣2000元（約4萬6140元）、1年以下有期徒刑，或兩者併罰；若攜帶電子煙入境泰國，恐被處以泰銖6800元（約7000元)，甚至最長10年的監禁；香港禁止製造、輸入、販賣及交付，最高可處以港幣5萬元罰鍰（約20萬元）及監禁6個月；澳門禁止製造、輸入、販賣，最高可處澳門幣2至20萬元（約7萬7000至77萬元）。

至於禁止吸煙的公共場所，泰國包括華欣、芭堤雅、蘇梅島、普吉等24處著名海灘皆全面禁菸。若在海攤吸菸，將面臨泰銖10萬元（約10萬3000元）的罰款或1年的監禁；新加坡、香港、澳門、上海則是有頂加蓋的場所全面禁菸。其中，新加坡最高可罰新幣1000元（約2萬3000元）；香港及澳門可罰港幣、澳門幣1500元（約6000元、5775元)；上海可罰抽煙者人民幣50至200元（約230元至920元），禁菸場所負責人人民幣2000至1萬元（9200元至4萬6170元），情節嚴重則是人民幣1至3萬元（約4萬6000元至13萬8000元）。

台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，吸菸將導致癌症、心血管疾病、口腔疾病、體能耗損、手指變黃、皮膚出現皺紋或提早衰老等，更會破壞免疫系統，讓身體更易生病。目前全球共有超過6萬份研究報告證實吸菸百害而無一利，菸品中的尼古丁具高度成癮性，民眾需仰賴專業的醫療協助克服菸癮，因此提醒民眾出國前善用戒菸門診。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，面對斷癮症狀，民眾可善用「戒菸4招」對抗菸癮。想吸菸時，深呼吸15次，將氣深深吸入再慢慢吐出；第2招則是喝1杯冷水，除滋潤喉嚨，也可抑制吸菸慾望；第3招為用力伸懶腰，連續做擴胸運動、伸展四肢或原地跳躍15次即可；第4招則是刷牙或洗臉，讓自已神清氣爽，恢復精神。

(中時 )