高雄鳳山區這條大路民國84年後就沒刨鋪過 網友驚呆了!

2019年01月22日 12:23 中時電子報 邱珮畇

韓市府沒錢拚路平 網友獻策開放「企業冠名」

高雄市長韓國瑜21日率副巿長李四川及工務團隊，視察鳳山區中崙二路道路刨鋪工程。他要求所有的施工、將來的驗收，以及存證等都要完整。養工處簡報時表示，中崙二路民國84年後就沒重新刨鋪過。網友驚呆了，足足24年沒刨鋪，養孩子都能大學畢業了。

高雄巿長韓國瑜上任後，21日首度視察道路改善工程，他強調，現在已是2019年，高雄巿民要一條平坦的道路是最基本的需求，如果巿政府沒辦法給巿民朋友一條平坦的路，人民不會給政治人物一條活路。

PTT網友統計昨天三家電視台直播看高雄修路簡報，線上迅速超過3萬人。當養工處總工程司陳海通簡報表示，中崙二路民國84年後就沒重新刨鋪過，網友都驚呆了!

PTT網友說「84年後就沒有在刨鋪.」、「84年後就沒再舖喔」、「我好像聽到八十幾年後鋪過就再也沒鋪了XDD 我咧」、「 20幾年路沒修過 X」、「中崙社區裡面的路 真的不是普通的爛」、「那路是想要變古蹟嗎 XDD」、「所以中間只有補丁的意思」、「余政憲到楊秋興 陳菊都沒舖？」、「古蹟 XD 民進黨你輸的不冤啊」、「難怪一堆補丁 坑坑巴巴」。

「韓國瑜後援會」網友也發文說「上一次鋪路是民國84年，呼~~~醉了，現在是108年，足足24年沒鋪過半次，民進黨這幾年我看就阿扁家附近道路最漂亮其它就算了」。網友們也說「對啊，我住這20幾年了，就在剛剛跟鄰居在講，這路好久好久都沒修了。」、「不知為什麼高雄人可以竉民進黨到這種程度？24年沒舖路竟然還累積了3200億的債務，錢是花到哪裏去？」、「每年道路修繕費用是被誰喝掉了?」、「很不可思議一個大都市竟然有這種事，可恥的菊花」。

(中時電子報)