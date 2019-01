安迪・沃荷POP ART 系列講座｜沃荷作品憑什麼拍到5.69億美元？

2019年01月22日 12:36 中時電子報 綜合報導

文化創意產業通常只談文化幾乎避談產業,因為藝術家都有一種文人的自尊心,畏懼與商業掛鉤。著名策展人陸蓉之以她自身的創作與策展經驗中領悟到其實藝術就是商業,如果沒有「產值」不能說自己是文化「產業」。

2019 安迪·沃荷-普普狂想特展 POP ART在中正紀念堂開設展覽講座,第二場邀請陸蓉之到現場與我們一起探討-安迪・沃荷的作品憑什麼可以拍賣到高價?

在討論到作品價錢前,陸蓉之先為安迪・沃荷作了特色描述,在人類的歷史上談到藝術沒有辦法迴避談論作品,而沃荷的作品直白到任何人都看得懂,那是因為他不追求空氣般高格調的精神,因此介紹安迪沃荷不需要特定的作品,因為他「整個人生代表了一個時代的藝術價值」。陸蓉之認為雖然沒有機會能夠拜見沃荷本人,但閱讀他龐大的作品與資料之後,很難不對他產生佩服之意。

當代藝術指的就是當下的時間,並非特定的風格與主張,即個人的人生時段即是當代,因此當代藝術指的就是每個時代的藝術思想與價值。

過往的藝術家並沒有被定義領域,如達文西,本身除了是藝術家也是建築師、物理學家、天文學家還精通解剖學,直至19世紀早期法國唯美主義運動的口號「藝術為藝術而做(Art for art's sake)」才被區隔出來。而pop藝術是來自於dada主義與超現實主義的變革,dada主義的精神在於「歸零」即否定歷史與藝術的藝術運動,在這之前藝術皆以追求真善美,而dada主義完全推翻這樣的主張,重新定義「美」-審美的價值觀在於個人,不是群體與多數。於是,跳脫圖面藝術的創作方式成為當代的主軸,讓唯美主義走入歷史。

愛德華多・包洛奇爵士,CBE(Sir Eduardo Paolozzi,1924年3月7日-2005年4月22日)義大利裔英國雕塑家。在1952年獨立團體的首次會議中,他將其大量拼貼畫投影於屏幕,這些拼貼傳達了一種激進的新美學,為1950年代末興盛的pop藝術奠基。

Paotzzi馬賽克設計為托特納姆法院路站。顯示的位置是中央線西行平台(1982年)。

屬於安迪・沃荷的當代即是受過dada主義薰陶的pop藝術時期,當代藝術家像獲得了各種表達方式的通行證,只要你敢作敢發表你就是藝術。繪畫的初始都是臨摹,因此臨摹、挪用、複製任何物件都是pop藝術合理的行為。陸蓉之笑說,這不是跟網路社群很像嗎?pop藝術和網路都沒有智慧財產的概念。不論創作者自己是網紅或是透過名人分享,只要能被大眾複製分享,就能爆紅,名利雙收。正好應證了安迪・沃荷的名言「In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.」

Elvis I and II, 1964-1978 貓王I & II(艾維斯‧普利斯萊)

© 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York (圖/時藝多媒體提供)

© 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York (圖/時藝多媒體提供)

如此做自己的藝術呈現方式,安迪・沃荷影響了誰呢?同時代的草間彌生於1963年的一場紐約展覽中,以陽具元素點綴一艘划艇並在展室牆壁貼滿複印圖像。之後於1966年,沃荷同樣在展覽上運用牆紙,以絲網印刷複印母牛圖像,而他在後來的展覽中亦有採用相同的創作方式。不論同類型的創作方式誰先誰後,感情好的藝術家互相影響是必然的,雖然草間認為沃荷抄襲了她的手法,但沃荷奠定的基礎讓日後兩人走出不同的路,也是眾人能見的。

而Jean-michel Basquiat(巴斯奇亞)和Keith Haring在創作之路上也受到安迪・沃荷的提攜,雖然兩人都英年早逝卻為日後的街頭藝術奠定了完美的基礎。由此可見沃荷除了大方的擁抱商業,也溫暖的擁抱了藝術界的種子。之後也有許多相同類型的藝術家,踩著與沃荷相同模式的路,在屬於他們自己的當代藝術中發光發熱!

其中Jeffrey koons擅長使用現成的事物做了材質或尺寸上的變化,重新排列成為自己的藝術創作品,作品爭議較大。

Jeffrey koons利用與伊蘿娜・史特拉的婚姻宣傳自己的作品與名氣,做了系列作品參加威尼斯雙年展。如此擅長運用媒體的能力,被譽為安迪・沃荷的傳人

12 這件天堂般的藝術品首次由蘇富比紐約公司於1997年提供,落槌價14萬美元比最高估價高出17%。2009年,同一家拍賣行估計這件作品價格為300萬美元,超出了最初的價格,這件作品未能出售。

時至今日,現代的pop藝術傳人更重視延伸商品。以去年造成藝術拍賣會上重大事件的Banksy為例,紅色氣球小女孩在拍賣會上直接被切掉,卡在半途時碎紙機壞掉,使得碎一半的作品成為拍賣會上直接產生的新作品。24小時內Banksy重新上傳碎紙機測試影片,讓話題持續延燒,說他是安迪・沃荷的第三代傳人也不為過。

kaws其keep moving2012在拍賣會場上以百萬美元起跳,一發不可收拾。將pop藝術轉為潮流藝術 urbart更偏向街頭藝術不僅限於塗鴉,更趨於大眾生活的四周環境,不論城市還是鄉村。將kaws捧紅的即是全球藝人,由藝人追捧的結果造成粉絲經濟、流量為王的年代。

當代藝術是否有粉絲跟隨十分重要,新的時代已經不是一個人的英雄主義,是需要讓人願意分享、願意著懂傳承,且放棄曲高和寡的創作意識。反過來看即是沃荷為現在藝術開創了一條路,潮流藝術家只要存在,安迪沃荷的精神就永遠不滅!由此可證明,安迪・沃荷的作品可以賣到高價?無論是藝術面還是商業面考量,其作品被5.69億美元也只是剛好而已。

