南市議會房屋稅凍漲專案報告炮聲隆隆 藍營嗆發動「房衫軍」

2019年01月22日 13:24 中時 洪榮志

針對黃偉哲的專案報告，不分藍綠議員紛紛要求具體提出凍漲內容，現場炮聲隆隆。（洪榮志攝）

國民黨議會黨團書記長蔡育輝嗆聲將發動「房衫軍」包圍市府。（洪榮志攝）

台南市議會臨時會22日進行「凍漲房屋稅」專案報告，儘管市長黃偉哲承諾「將在嚴守財政紀律、減輕人民租稅負擔的前提下，進行滾動式檢討，以積極回應社會各界對房屋標準單價調整的建議」，但不分藍綠議員都不埋單，紛紛要求他具體提出凍漲內容，現場炮聲隆隆。國民黨議會黨團書記長蔡育輝更嗆聲說，如果市府堅持，將發動「房衫軍」包圍。

台南市從2016年起調漲房屋稅，連續3年的調幅分別是54％、65％及81％，還回溯從2001年7月以後新建完成的房屋，全都適用新的計税標準，不僅引發民怨，更被視為民進黨在台南市「慘勝」的關鍵原因之一。

上午黃偉哲前往市議會進行專案報告時，強調房屋税已經多年沒有調整，「養房子比養車還便宜」，導致不公平的現象。至於連續3年調漲的房屋稅，係經過不動產評價委員會審議通過，且已經公告，市府依法不能再更動；但他也覺得房屋稅漲太快，將盡速在今年召開不動產評議委員會，針對今年的房屋稅，提出輕税的建議。

針對黃偉哲的報告內容，國民黨籍及無黨籍議員都不滿意，並指民進黨議員在選前也都支持凍漲房屋稅，選後卻跳票；並主張，市府應該將過去2年違法超收的房屋稅還稅於民，今年度的房屋稅重新精算再徵收。

民進黨團也主張，市府應該從今年起調降房屋税，並針對2016年7月1日之前領照的房屋取消舊屋漲稅，亦即從81％調降為0％，讓稅基回復原狀；至於2016年7月1日以後領照的房屋，雖應維持調漲，但也要「降低新屋調幅」，建議從81％降為54％，成為6都房屋稅漲幅最小的城市。

蔡育輝強調，不動產評價委員會的審議結果，只是行政權的一部分，市府現在能不能改變，完全視市府的態度；如果市府堅持不凍漲還稅於民，他一定會發動「房衫軍」包圍市政府與市長室。

(中時 )