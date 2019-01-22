嗆韓國瑜「自助人助」 網友揭往事狠打臉蘇貞昌！

2019年01月22日 12:44 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市政府負債3125億元，市長韓國瑜呼籲中央能多補助高雄，但行政院長蘇貞昌日前稱會盡力幫忙，但不忘提醒韓國瑜要「自助人助」，引發議論。對此，有網友掀出蘇昔日往事，並直言「現在對高雄的這個態度，不知道算不算是打臉」。

高雄市議會18日臨時會市政質詢，國民黨議員陳麗娜關心高雄實際負債狀況，財政局長李樑堅指出，加上內部隱藏債務，高市府負債已超過3100億。韓國瑜也指出，高市府未來沒有必要的開銷一定會管控，但他也擔心若沒辦法大幅度開源，沉重的債務會讓市府推動建設非常困難，他將會向中央如實報告，希望爭取更多補助，若不能給錢，也要提供更寬鬆的政策，讓高雄靈活發展經濟。未料，蘇貞昌則稱地方政府有困難都會盡力幫忙，但也要「自助人助」。

網友WKC1799在PTT發文指出，蘇貞昌當台北縣長時，前任縣長尤清結餘有100多億，蘇貞昌任內變成負債650億，當時蘇貞昌也有請中央幫忙解決欠款，「可是現在對高雄的這個態度，不知道算不算是打臉」。

此外，他提及2014年針對核四以及公投議題，歷史性的「馬蘇會」。他說過了4年再回頭去看，發現蘇貞昌完全被馬英九打臉，並表示蘇貞昌、蔡英文還有很多民進黨人士幾乎一模一樣，什麼都不要、什麼都反對、什麼都說會，可是問他要什麼、要怎麼解決都不知道，只會跳針卻又拿不出解決的辦法。

(中時電子報)