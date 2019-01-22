NBA》七六人狂電火箭 哈登紀錄夜臉上無光

恩比德率領七六人擊潰火箭，也讓哈登的紀錄夜臉上無光。(美聯社)

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中時電子報

七六人今天在主場121比93狂電火箭，「大帝」恩比德32分、14籃板、3阻攻力壓「大鬍子」哈登的37分、6籃板，也讓哈登的紀錄夜臉上無光。

此役是哈登連續20場得分飆破30分，追平「大帥」張伯倫在1964年1月30日至3月1日創下的紀錄，並列史上第五，在他之前還有拉瑞瓊斯在1969年2月1日至3月18日保持的連續23場紀錄，以及張伯倫在1960年11月11日至12月27日的連續25場、張伯倫1962年2月25日至12月8日的連續31場、張伯倫1961年11月4日至1962年2月22日的連續65場。

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以哈登目前的狀態來看，只要不受傷，超越張伯倫的連續31場紀錄應該不困難，但想要連續65場得分破30分的難度實在太高了，畢竟火箭現在傷兵太多，而且他也不是鐵打的身體，上古神獸張伯倫的紀錄恐怕將是前無古人後無來者了。

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此外，憑藉這場比賽的37分，哈登生涯總得分來到17344分，超越塞爾提克名宿麥克海爾的17335分，NB史上第86，距離第85的納許（17387分）只差43分。

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七六人從開打後就一路取得領先優勢，第三節拉開至30分以上的差距，最終以28分之差輕鬆收下本季第31勝。

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雙方替補球員的火力不相上下，但在先發陣容上就有懸殊差距了，火箭除了哈登外，其他四位先發球員得分都個位數，反觀七六人不僅恩比德，雷迪克貢獻16分，布魯爾11分，先發五虎合力攻下77分，比火箭多了25分。

(中時電子報)

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